Karim El Ahmadi elogia a Kasper Dolberg en el descanso del Ajax-PSV. Para el analista de ESPN, el danés, en plena forma, resulta más útil al equipo que Wout Weghorst, ausente por falta de ritmo.

«El mejor jugador sobre el campo, un placer de ver. Parecía Harry Kane en el PSG-Bayern: recibía bien, era fuerte y trabajaba mucho. Raro que Óscar García siempre eligiera a Weghorst», comienza El Ahmadi.

Y añade: «Hoy lo ha hecho todo bien, sobre todo en la retención del balón. Así los compañeros juegan mejor; a Steven Berghuis le resulta más fácil pasar. Con un Dolberg así, marca la diferencia».

«Jugó realmente genial. En realidad, el Ajax estuvo constante gracias a él. Para mí fue, sin duda, el mejor de la primera parte», concluye el excentrocampista de Feyenoord y FC Twente, entusiasmado.



Dolberg fue titular en el Johan Cruijff ArenA, mientras Weghorst se quedaba fuera de la convocatoria por falta de forma.



Esta temporada lleva diez goles en 35 partidos con el Ajax, pero se rumorea que el club lo venderá este verano pese a que su contrato vence en 2029.



Weghorst, con ocho tantos este curso, saldría gratis y suena para el FC Twente.

