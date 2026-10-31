El Ajax se fue al descanso con una ventaja de 1-0 ante el AZ el sábado por la noche, pero apenas recibió elogios de los analistas de ESPN. La falta de intensidad sin balón sorprendió especialmente a Arnold Bruggink y Karim El Ahmadi. Este último fue particularmente crítico con Tolu Arokodare, que había adelantado de cabeza al conjunto de Ámsterdam.

El Ajax comenzó muy bien el partido en el Johan Cruyff Arena y se adelantó a los nueve minutos. Tolu remató de cabeza un centro de Abdellah Ouazane, pero después el AZ empezó a tener cada vez más el balón. «El Ajax empezó bastante bien, con un buen gol, pero, a medida que avanzaba el partido, se veía que el Ajax le dejaba cada vez más el balón al AZ para que llevara la iniciativa», señaló El Ahmadi.

Bruggink sí valoró positivamente la jugada del primer gol. El analista observó cómo una acción individual de Ouazane desorganizó al AZ y le dio espacio a Julian Brandt. «Solo entonces empieza a haber movimiento, y todo nace de una acción muy sencilla. Pero, sinceramente, también tengo que decir que fue prácticamente lo único que hizo el Ajax con el balón en la primera parte».

Después, el nivel del Ajax cayó mucho. Según El Ahmadi, la presión del conjunto de Ámsterdam estuvo muy por debajo de lo exigible. «Juegas aquí en casa y, sobre todo, me parece insuficiente la energía con la que presionan», afirmó el excentrocampista. También señaló el papel de Jorthy Mokio, a quien, según él, sacaron de su posición porque sus compañeros no presionaban lo suficiente al jugador con balón.

«Mokio debería quedarse en su sitio, pero piensa: “Nadie presiona, así que tengo que ir yo”. Por eso abandona su posición y las distancias entre los jugadores se hacen muy grandes», analizó El Ahmadi. Brandt y Tolu tampoco se libraron de las críticas: «No sé si Brandt ya estaba lesionado desde el principio, pero lleva varios partidos haciendo esto, y Tolu, igual».

El Ahmadi temía, además, que la presión empeorara aún más tras la sustitución obligada de Brandt, que dejó su lugar a Oscar Gloukh en el minuto 38. «Con Gloukh y Tolu solo irá a peor, creo», afirmó. El exinternacional comparó después al Ajax con el PSV: «Si ves con cuánta energía presionó el PSV en la primera parte contra el Feyenoord, y tú juegas aquí, en tu propio Arena, creo que esto debería ser bastante mejor».

Bruggink compartió plenamente las críticas a la intensidad del Ajax. «El fútbol actual consiste en esprintar. De eso se trata, y el Ajax prácticamente no lo hace cuando no tiene el balón», opinó el analista, que consideró que el AZ debía aprovechar mucho mejor los espacios que le concedían. «El AZ debe tirarse de los pelos, pero el problema es que ahora mismo no puede hacer daño al rival. Genera demasiado poco».

Las críticas más duras de El Ahmadi fueron, finalmente, para Tolu, que, pese a su gol, dejó una pobre impresión por su trabajo sin balón. «Entiendo por qué no triunfó en la Premier League. Si haces esto en la Premier League, creo que te sustituyen inmediatamente», afirmó el analista, que también señaló la falta de competencia para el delantero.