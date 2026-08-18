El club Al Ahly ha definido su postura respecto a la oferta presentada por el club turco Konyaspor para hacerse con los servicios de Imam Ashour, durante el actual período de fichajes de verano.

El Al Ahly reveló, en un comunicado oficial a través de su página web, que había enviado una carta al Konyaspor para responder a la oferta presentada para obtener los servicios de Imam Ashour.

Imam Ashour tiene un contrato con el Al Ahly que se extiende hasta el verano de 2028, lo que otorga a la directiva del club una posición sólida para determinar el futuro del jugador.

La carta del Al Ahly al club turco decía lo siguiente: «En referencia a su solicitud de obtener los servicios de nuestro jugador Imam Ashour por 4,5 millones de dólares a pagar en tres años, les informamos de que el jugador no está a la venta esta temporada, y esperamos poder colaborar en el futuro».

El nombre de Imam Ashour había estado vinculado a un traspaso al Konyaspor, que perdió su primer partido en la liga turca ante el Rizespor por un gol a cero, todo ello tras el destacado desempeño del jugador con la selección de Egipto en el Mundial 2026, en el que marcó dos goles durante el torneo.

El Konyaspor no fue el único club interesado en incorporar a Imam Ashour, ya que informaciones de prensa saudíes habían apuntado anteriormente al interés del club Al Ittihad de Yeda, además del Celtic escocés.

Imam Ashour se unió al Al Ahly en el verano de 2023 procedente del Midtjylland danés, tras un recorrido con el Ghazl El Mahalla y el Zamalek. El jugador disputó 105 partidos con la camiseta del Al Ahly en todas las competiciones, en los que marcó 32 goles y dio 25 asistencias a sus compañeros.

Imam Ashour se proclamó campeón con el Al Ahly de la liga egipcia en dos ocasiones, la Copa de Egipto, la Supercopa de Egipto en dos ocasiones, la Copa de las Tres Continentes y la Liga de Campeones de África, además de conseguir la medalla de bronce en el Mundial de Clubes.

Imam Ashour marcó dos goles con la selección de Egipto durante la competición del Mundial 2026; el primero ante Bélgica con un potente disparo, y el segundo en la portería de Australia de cabeza, lo que atrajo la atención de varios clubes europeos y saudíes.