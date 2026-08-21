El Ahly dibuja los rasgos de la alineación del Barcelona en el arranque de LaLiga: una única incógnita

El último partido del Barcelona en la Copa Joan Gamper ante el Al Ahly egipcio dejó una serie de indicios sobre el once en el que piensa Hansi Flick para disputar el primer encuentro del equipo en la Liga española frente al Elche, este domingo, especialmente ante la continuidad de la ausencia de varios elementos clave que aún no están al cien por cien.

El técnico alemán se apoyó durante la pretemporada en un grupo de jugadores de forma reiterada, lo que ofrece una idea inicial del once con el que podría comenzar el duelo ante el Elche, en un momento en el que varios internacionales del Barcelona todavía necesitan más entrenamientos antes de regresar al once titular.

Los campeones del mundo, fuera de los planes, con contadas excepciones

Los jugadores de la selección española, coronados campeones del mundo hace poco más de un mes, siguen en el inicio de su puesta a punto con el Barcelona, después de que apenas haya transcurrido alrededor de una semana y media desde su regreso a los entrenamientos.

Parece difícil que Flick los alinee desde el principio en el duelo ante el Elche, con la excepción del portero Joan García, que no participó en el Mundial, y de Eric García, cuya participación con la selección española se limitó a los últimos y decisivos minutos del partido final.

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El trío del mediocampo se impone

Según el diario "Mundo Deportivo", los rasgos del centro del campo parecen los más claros en los planes de Flick, después de que el técnico alemán se decantara por un trío formado por Marc Bernal en el pivote, Espart en la posición de interior izquierdo y Fermín López en la banda derecha.

La pretemporada del Barcelona mostró que este trío se ha convertido en una de las opciones más estables, después de que Flick diera la oportunidad a los tres jugadores de forma reiterada, en una señal de la posibilidad de contar con ellos desde el inicio de la temporada.

La defensa se perfila

Y en la línea defensiva, el panorama parece también más claro, con la presencia de García bajo palos, mientras Flick se inclina por apostar por Eric García en la banda derecha, Gerard Martín como central izquierdo, junto a Andreas Christensen en el eje derecho de la defensa.

En cuanto al costado izquierdo, parece que Alejandro Baldé recuperó su puesto tras su aparición en la Copa Joan Gamper, pese al avance que logró Jofre Torrents durante la preparación.

De este modo, algunas posiciones defensivas parecen casi resueltas, especialmente con la estabilidad de Gerard en el eje de la zaga y el regreso de Baldé al costado izquierdo.

Raphinha, fijo, y el enigma del extremo derecho continúa

Y en la línea de ataque, Raphinha mantiene su sitio en la banda izquierda, mientras la competencia sigue relativamente abierta en el extremo derecho entre Lamine Yamal y Karim Adeyemi.

Adeyemi cuenta con ventaja en cuanto a puesta a punto y compenetración con el grupo, después de haber disputado un mayor número de minutos de preparación, pero la presencia de Lamine Yamal hace que resolver esta posición sea más complejo, ante el gran peso que tiene la estrella española dentro del equipo.

En cuanto a la posición de delantero centro, Flick se apoyó en mayor medida en Hamza Abdelkarim durante la preparación, pero el partido ante el Al Ahly dejó una señal que podría ser significativa, después de que Gordon ocupara la posición de ariete tras la sustitución del jugador egipcio.

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