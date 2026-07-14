El agente n.º 7... El exjugador del Al-Ahly, última víctima del Al-Hilal

El exjugador del Al-Ahli, Abdulkareem Al-Dawsari, ha sido cedido al Abha por decisión del técnico Simone Inzaghi, quien lo descartó del Al-Hilal para la temporada 2026-2027.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», el Al-Hilal ha cedido a Abdulkarim Darzi al Abha hasta final de temporada.

El objetivo es que el jugador sea titular, pues no entra en los planes del técnico Simone Inzaghi.

Llega tras un año de su fichaje gratis procedente del Al-Ahli.

Es el séptimo jugador del Al-Hilal que se marcha este verano, ya sea por fin de contrato o por traspaso.

Inzaghi ya había excluido de la concentración al portero Ahmed Abu Rasin, al defensa Ali Al-Bulaihi y al delantero Abdullah Radif, mientras que el defensa español Pablo Mari se marchó tras finalizar su contrato, Mohamed Al-Qahtani fichó por Al-Qadisiyah y el delantero brasileño Marcos Leonardo está a punto de hacerlo con el Ajax.

Darcy jugó 28 partidos con el Al-Hilal la temporada pasada, sumando 510 minutos sin marcar ni asistir.