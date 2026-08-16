El Ajax habló este verano con el entorno de Joël Piroe sobre un traspaso. Así lo revela el agente del delantero de 27 años a Voetbal International.

Piroe tiene contrato con el Leeds United desde 2023, pero la temporada pasada fue contando cada vez con menos minutos. Por ello, todo apunta a que este verano aún saldrá del Leeds.

El West Ham United se interesó por él y ofreció quince millones de libras. Sin embargo, el Leeds quería recibir veinte millones de libras, mientras que antes manejaba un precio de salida de dieciséis millones de libras.

Eso provocó incomprensión en Piroe y en su agente, Theo Roebbers, cuenta este último en VI. “He dicho: si no pasa nada en las próximas semanas, el Leeds no tiene que volver a llamarme nunca más. ¿Por qué? Porque de repente se desviaron del precio inicial.”

“Entonces se convierte en una operación muy complicada. Ha habido mucho interés en Joël durante todo el verano. Hablamos con Jordi Cruijff sobre el Ajax, pero cuando oyó el precio ya dejó de ser una opción. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con el Strasbourg en Francia y el Alavés en España. También el Anderlecht se retiró, porque el precio de salida sencillamente no se ajustaba al mercado.”

“Si eres el tercer delantero en el orden de preferencias y nunca juegas, y además no encajas en el fútbol del entrenador, entonces me parece que eso va demasiado lejos. Entonces no me parece elegante incumplir tus acuerdos. Por eso tracé una línea. Eso forma parte de mi trabajo. Defiendo a Joël”, afirmó Roebbers.

Por cierto, ambos clubes ya han encontrado una solución. Según VI, Piroe jugará la próxima temporada en el West Ham cedido por el Leeds, una vez se cierren los últimos detalles. Si los londinenses ascienden, estarán obligados a ficharlo.