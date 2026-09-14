El agente de futbolistas Jorge Mendes llega a Barcelona en las próximas horas, en una visita rápida, y en su agenda figuran Alejandro Baldé y Lamine Yamal, sin que haya una reunión prevista con el club, aunque podría producirse un encuentro de forma espontánea.

El diario Sport señaló que Mendes llegará en torno a las dos de la tarde al edificio de aviones privados, en una visita rápida a Barcelona.

Mendes permanecerá en Barcelona solo unas pocas horas, ya que tiene la intención de cumplir con una serie de compromisos y celebrar varias reuniones.

Su presencia en la ciudad no está vinculada, en principio, a una visita concreta a Barcelona, pero no se puede descartar que se celebre un encuentro durante el día, dada la excelente relación entre Mendes y el club catalán, ya que el portugués ha sido uno de los principales aliados del club durante los últimos años, especialmente en los periodos de dificultades económicas.

Más allá del motivo concreto del viaje, su trabajo está ligado inevitablemente a la situación deportiva de sus jugadores, y en el Barcelona hay un asunto que merece una atención especial: el de Alejandro Baldé, quien hasta ahora no ha logrado obtener el papel que esperaba al inicio de la temporada.

En los últimos días del mercado de fichajes, Baldé mantuvo una conversación con Hansi Flick, en la que le transmitió su deseo de continuar y le expresó su convicción de que era capaz de cambiar su situación. El jugador sigue creyendo que tiene plena capacidad para recuperar el nivel que mostró en temporadas anteriores, cuando llegó a situarse entre los mejores laterales de Europa.

Pero la competencia es muy intensa, y Flick considera que actualmente cuenta con otras opciones que atraviesan un mejor momento en cuanto a puesta a punto, además de que el gran nivel que ofrece Gerard Martín aumenta la dificultad de que Baldé consiga una oportunidad para jugar.

En el extremo opuesto, Lamine Yamal, uno de los jugadores más destacados que representa Jorge Mendes, vive una situación completamente distinta, ya que la estrella del Barcelona atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y sigue postulándose como candidato a ganar el Balón de Oro gracias a un nivel enorme.

En el Barcelona se sienten muy satisfechos con su nivel y con el estado por el que atraviesa. La situación de Lamine no tiene nada que ver con la de Baldé, pero forma parte del grupo de jugadores que mantiene a Mendes estrechamente vinculado al trabajo diario dentro del Barcelona.

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