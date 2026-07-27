Las negociaciones para el traspaso de la estrella egipcia Mohamed Salah al Besiktas turco se han estancado, después de que hubieran alcanzado etapas avanzadas durante los últimos días.

El club turco busca incorporar al internacional egipcio en una operación como agente libre, tras la finalización de su contrato con el Liverpool, en unas negociaciones entre ambas partes que habían registrado una evolución positiva después de que el Besiktas elevara su oferta a un contrato de dos temporadas.

Informes de prensa turca revelaron que la nueva oferta incluye un salario anual garantizado de 15 millones de euros, si bien las negociaciones chocaron con las exigencias del agente del jugador, Ramy Abbas.

El periodista turco Ogün Sahinoglu confirmó que la operación se ha complicado de nuevo, aclarando que el coste adicional de las cláusulas solicitadas por Abbas, encabezadas por los derechos de imagen y un porcentaje de las ventas de camisetas, casi iguala el propio salario del jugador.

El periodista turco señaló, en un mensaje a través de su cuenta en la plataforma "X", que se celebrará una nueva reunión entre el agente de Salah y la directiva del Besiktas en un intento de superar las diferencias y cerrar el acuerdo.

Por su parte, el diario "turkiyetoday" indicó que la directiva del Besiktas concedió a Salah un plazo de 24 horas para responder a la oferta final, que podría elevar el total de sus ingresos anuales a entre 19 y 20 millones de euros.

El diario aclaró que la oferta incluye 15 millones de euros como salario fijo, además de cerca de 4 millones de euros en incentivos ligados al rendimiento, junto con cláusulas específicas relativas a los derechos de imagen; y en caso de activarse todas las bonificaciones, el compromiso total del club turco en el contrato de dos temporadas alcanzaría más de 40 millones de euros.