El agente de Pep contesta en Goal a los rumores de su salida del City

Josep María Orobitg es una de las personas que mejor conoce a Pep Guardiola tras tantos años como representante del técnico.

Desde esta temporada puedes seguir toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

En una entrevista exclusiva con Kerry Hau para SPOX y Goal habla sobre los rumores que sitúan a Guardiola fuera del City al término de la temporada pese a tener contrato hasta 2021.

Sobre los rumores sobre su posible vuelta al Bayern, el representante no pone certeza absoluta, pero explica cómo lo ve.

“¿Entonces se queda al cien por cien y no vuelve al Bayern? En el fútbol no hay nunca nada seguro. Pep está bien en el equipo y la ciudad (tiene una gran contrato económico que no finaliza hasta 2021). Nadie salvo la prensa ha hablado con nosotros al respecto”.