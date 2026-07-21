El agente de la estrella del Inter sobre el interés del Al-Hilal: pensaría de esta manera si estuviera en su lugar

El club saudí Al-Hilal continúa su empeño por reforzar sus filas con los mejores elementos posibles durante el mercado veraniego en curso, para compensar su discreta temporada pasada. En ese contexto ha resurgido la polémica en torno a uno de los asuntos destacados que el conjunto capitalino espera cerrar pronto con éxito antes del comienzo de la nueva temporada.

Tullio Tinti, agente del defensa italiano Alessandro Bastoni, reveló la postura del jugador respecto a abandonar el Inter de Milán, en medio de los informes que hablaron del interés del Al-Hilal en sus servicios, con la presencia del anterior entrenador del Nerazzurri, Simone Inzaghi.

Tinti dijo en declaraciones a la cadena "Sky Sport Italia": "Por lo general, tanto yo como los jugadores que represento respetamos los contratos. Le quedan dos años de contrato, es un gran aficionado del Inter y adora este club, y hoy no piensa en unirse a ningún otro equipo".

Y añadió: "Si aparece un club que satisfaga al Inter y al jugador, podemos hablar. Todas estas conversaciones aún no son suficientes para llevar a cabo negociaciones reales".

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Respondiendo a una pregunta sobre la posibilidad de que Bastoni abandone Italia tras un año difícil que vivió dentro y fuera del campo, Tinti dijo sonriendo: "No lo creo, y quizás yo pensaría de esa manera si estuviera en su lugar".

Y continuó: "Este chico tiene un gran sentido de la responsabilidad y ama la camiseta del Inter de Milán".

El nombre de Bastoni se había vinculado anteriormente con un traspaso al Barcelona y al Real Madrid, sin embargo, informes italianos aseguraron que el Inter no tiene intención de desprenderse de su defensa internacional por menos de 70 millones de euros.

Bastoni tiene 27 años y ha disputado 298 partidos con la camiseta del Inter en las distintas competiciones, en los que se coronó con tres títulos de la Serie A, tres títulos de la Copa de Italia y tres títulos de la Supercopa de Italia.

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