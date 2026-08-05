Moubindi Marthy, agente del joven extremo belga Jessie Bisiwu, reveló las razones que llevaron a su representado a fichar por el Barcelona, asegurando que el "proyecto deportivo" del club catalán fue el factor decisivo para cerrar la operación.

El Barcelona había anunciado oficialmente durante los últimos días la incorporación de Bisiwu, de 18 años, con un contrato que se extiende hasta el 30 de junio de 2031, convirtiéndose en el cuarto fichaje ofensivo del equipo este verano tras Anthony Gordon, Hamza Abdelkarim y Karim Adeyemi.

En unas declaraciones recogidas por el diario español "Mundo Deportivo", Marthy explicó que las negociaciones con el Barcelona mostraron una clara seriedad por parte del club, y afirmó: "El Barcelona nos presentó un proyecto que demuestra el compromiso del club con el desarrollo de los jóvenes talentos. El compromiso del club y su brillante historial en la formación de talentos son la mejor prueba de ello".

El agente del jugador añadió que la prioridad de Bisiwu durante todo el período de negociaciones fue "garantizar que se evaluaran con cuidado todos los aspectos de los distintos proyectos que se le presentaban, situando su futuro a largo plazo por encima de todo". Y subrayó que la decisión "no se basó en un solo factor, sino en encontrar el entorno óptimo para respaldar su desarrollo, como futbolista y como joven".

Marthy dio las gracias al club belga Club Brujas, asegurando que desempeñó "un papel fundamental" en la trayectoria del jugador. Y dijo: "Jessie Bisiwu experimentó un notable desarrollo en el Club Brujas. Estamos muy agradecidos al club y a todos los que contribuyeron a su desarrollo durante los últimos años, y le ayudaron a llegar a esta etapa de su carrera futbolística".

El agente del jugador concluyó sus declaraciones subrayando que Bisiwu se centra ahora por completo "en trabajar duro cada día, integrarse en el club de la mejor manera posible y dar todo lo que esté en su mano por el Barcelona".

El fichaje de Bisiwu forma parte de la nueva política del Barcelona, centrada en atraer a jóvenes talentos prometedores para construir una nueva generación capaz de competir a nivel nacional y europeo en los próximos años.