El agente de Bale: "Hay más opciones de que gane en Ascot a que se marche cedido"

El galés es uno de los señalados para dejar el Real Madrid pero su representante, Jonathan Barnett, descarta que pueda salir en una cesión.

Gareth Bale es uno de los grandes señalados para dejar el este verano pero su agente, Jonathan Barnett, ha dejado claro que el galés no se plantea dejar el club utilizando la fórmula de una cesión.

"Las cesiones no están en el menú. Hay más posibilidades que él gane en Ascot (escenario de la tradicional carrera hípica británica) que esta opción. Una cesión es algo que no va a pasar, no creo que quiera salir cedido. Tiene en una vida encantadora y una casa, y creo que sería algo excepcional para él dejarlo todo", explicó a 'Sky Sports.

El representante admite que "obviamente, la situación de Gareth en el Real Madrid no ha mejorado" pero ya ha descartado a uno de los clubes que lo quería como es el como posible destino: "Gareth podría encajar allí, creo que podría hacerlo muy bien porque todavía es uno de los mejores jugadores del mundo, pero es muy improbable".