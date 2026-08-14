El agente da detalles: el PSG ficha a la estrella emergente del Ajax de Ámsterdam por bastante más de 50 millones

Supuestamente, los franceses pagarán una cantidad fija de traspaso de 52 millones de euros por el jugador de 21 años. Con bonus, la cifra debería aumentar hasta los 55 o 56 millones. Godts firmará un contrato con el PSG hasta 2031 o 2032.

«Los clubes están casi de acuerdo», citó De Telegraaf el viernes por la noche a Niels De Jonck, el agente del atacante.

Todavía se están puliendo algunos pequeños detalles, continuó De Jonck, y el director deportivo Jordi Cruyff está haciendo todo lo posible «para sacar el mejor acuerdo posible para el Ajax». Al parecer, en concreto se trata de las modalidades exactas de pago y de la cuestión de si el récordman del fútbol neerlandés recibirá finalmente 55 o 56 millones de euros.

Ajax ficha a Mika Godts por apenas un millón de euros

Mientras tanto, Godts ya tiene las maletas hechas. «Tenemos previsto viajar a París el viernes o el sábado para completar el reconocimiento médico y los trámites», dijo De Jonck, que finalmente llegó a la capital francesa con Godts el viernes por la tarde. «Así que Mika ya no formará parte de la convocatoria el domingo ante el SC Heerenveen».

El jueves en Dublín, donde el Ajax se clasificó para los playoffs de la Conference League pese a una floja actuación, el belga se quedó en el banquillo.

Godts llegó en enero de 2023 procedente del KRC Genk por un millón de euros. En 115 partidos con el primer equipo del Ajax, logró 26 goles y 28 asistencias. En la desastrosa temporada pasada, el joven belga fue el rayo de esperanza. Con 17 goles y 12 asistencias en 32 partidos de la Eredivisie, quedó claro que se avecinaba un gran traspaso.

Con los millones de Godts, el Ajax dispone ahora de margen para nuevas incorporaciones en este mercado de fichajes. Hasta ahora, los neerlandeses han gastado casi 30 millones de euros en el delantero Marcos Leonardo y el lateral izquierdo Caio Henrique. Julian Brandt llegó gratis desde el Borussia Dortmund y Marc-Andre ter Stegen, cedido desde el FC Barcelona.