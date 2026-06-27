El aficionado congoleño «Lumumba» no podrá asistir al decisivo partido contra Uzbekistán

La selección de la República Democrática del Congo no contará con el apoyo de su aficionado más famoso, Michel Koka Mboladenga, en el decisivo partido de mañana domingo contra Uzbekistán, correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial 2026, tras no obtener la visa para viajar a Estados Unidos.

Ya había acaparado la atención en la Copa Africana de Naciones de Marruecos, donde su presencia en las gradas llamó la atención.

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Se hizo famoso por permanecer inmóvil en los partidos de su selección, en homenaje al primer ministro Patrice Lumumba.

Su parecido con Lumumba y sus trajes multicolores evocan la bandera congoleña. Tras apoyar a su selección en México, no estará en Atlanta para el duelo contra Uzbekistán.

Kapinga Evette Ngandu, embajadora del país en Washington, dijo a Reuters que confía en que le den el visado si su selección avanza a la siguiente ronda. Este sábado añadió: «Espero que aporte su estilo particular a la hora de animar al equipo».

Mboladenga ya estuvo en las gradas en la derrota ante Colombia (1-0), en el Valle de las Piedras, México, el martes tras llegar tarde al Mundial por las restricciones a viajeros congoleños debido al ébola.

Para mantener vivas sus opciones de pasar a dieciseisavos, el equipo africano debe ganar a Uzbekistán; ahora es tercero del Grupo 11 con un punto, tras empatar 1-1 con Portugal.