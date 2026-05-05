Según el Eindhovens Dagblad, ADO Den Haag quiere fichar a Jesper Uneken para la VriendenLoterij Eredivisie. El delantero de 21 años puede dejar el PSV en condiciones no demasiado estrictas.

Tiene contrato en el Philips Stadion hasta mediados de 2027, pero puede marcharse con un promedio goleador excepcional.

Solo ha disputado dos minutos con el primer equipo, pero en su debut ante el AZ (5-1) en 2024 marcó de inmediato.

Esta temporada, cedido al RKC, ha disputado 38 partidos, con 16 goles y 6 asistencias.

Según Rik Elfrink, no entra en los planes de Peter Bosz.

«Se espera que el PSV quiera recibir una modesta cantidad por él y acordar un porcentaje de reventa con su nuevo club. Si Uneken rinde bien, el PSV podría cobrar una cantidad adicional por él», escribe Elfrink en su artículo.

Según Transfermarkt, su valor ronda los 600 000 euros. Es hijo del exdefensa Peter Uneken.