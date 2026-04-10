El ADO Den Haag es campeón de la KKD, pero aún no recibirá el trofeo por una razón curiosa

El ADO Den Haag se proclamó campeón de la Keuken Kampioen Divisie el viernes por la noche sin jugar. El SC Cambuur empató 1-1 con el FC Den Bosch, lo que aseguró el título para los de La Haya.

El domingo visitará al FC Dordrecht, pero aún no recibirá el trofeo: el ayuntamiento de Dordrecht lo decidió así tras consultar con el club y la policía. «La decisión se tomó por motivos de seguridad», informó la entidad.

ADO lo ve con optimismo, pues ahora recibirá el trofeo en su próximo partido en casa contra el RKC Waalwijk. «Aunque nos hubiera gustado recibirlo de inmediato, esta situación nos brinda la oportunidad de celebrarlo con la mayor cantidad posible de aficionados en nuestro estadio», informó el club.

El FC Den Bosch empató 1-1 con el SC Cambuur.

El conjunto de Henk de Jong tuvo pronto un penalti, pero Mark Diemers lo falló y Pepijn van de Merbel lo detuvo.

El marcador se mantuvo a cero gran parte del encuentro, hasta que en la segunda parte Den Bosch tomó el control. Jack de Vries remató un potente ataque y puso el 1-0. El Cambuur, con la tarea titánica, no logró darle la vuelta. Diemers marcó el 1-1 de penalti, pero ya fue demasiado tarde. Así, el ADO se proclamó campeón.

FC Eindhoven 1-3 Roda JC Kerkrade.

Roda JC se adelantó a los 60 segundos por medio de Anthony van den Hurk, pero Clint Essers igualó el marcador en el minuto seis. Sin embargo, el Roda acabaría llevándose los tres puntos: Van den Hurk transformó un penalti en la segunda parte y Joey Müller puso el 1-3.

RKC Waalwijk - FC Emmen 5-0

Tim van der Leij rompió el empate para el RKC Waalwijk tras más de un cuarto de hora, tras un centro raso y preciso de Denilho Cleonise. Poco después, Harrie Kuster, que lleva siete partidos consecutivos marcando, dobló la ventaja. A los 70 minutos, un tiro libre desviado de Juan Familia-Castillo sentenció el encuentro. En el descuento, Ryan Fage y Tim van der Leij redondearon el 5-0.

MVV Maastricht y Helmond Sport empataron 0-0.

La ocasión más clara de la primera parte fue para Onesime Zimuangana, que no acertó a marcar para el Helmond Sport. Ambos equipos lo intentaron sin éxito. Tras el descanso el encuentro se detuvo unos minutos por los fuegos artificiales lanzados en el 50.º aniversario de la peña del MVV, lo que obligó a los equipos a regresar a los vestuarios. Después de la interrupción se reanudó el juego, pero ya no hubo goles.