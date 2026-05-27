El AD tiene grandes noticias sobre Memphis Depay, Wieffer, Kluivert, De Vrij y Timber

Memphis Depay irá al Mundial, según confirmó Maarten Wijffels, del diario Het Algemeen Dagblad, este miércoles. Ronald Koeman anunciará la convocatoria oficial esta tarde.

Aunque solo ha jugado veinte minutos con el Corinthians desde marzo, Koeman lo ve suficiente. Wijffels lo resume como «esperanza como base».

Además, el periodista indica que Justin Kluivert está en Zeist para demostrar su buena forma.

Mats Wieffer se ejercita en el Campus de la KNVB para optar a un lugar en la lista.

Jurriën Timber se reincorpora hoy al grupo en el Arsenal y Koeman planea convocarlo, aunque podría esperar unos días.

Stefan de Vrij sufrió molestias en la ingle el fin de semana y será revisado el miércoles para confirmar su participación.

Las convocatorias oficiales se deben presentar ante la FIFA el 1 de junio, por lo que Koeman podría esperar para ver cómo evolucionan Timber y De Vrij.

Un lesionado se puede reemplazar hasta un día antes del partido, por lo que ambos tienen muchas opciones de entrar en la lista.



