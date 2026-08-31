El AD tiene grandes noticias sobre el futuro de Youri Baas en el Ajax

Youri Baas probablemente seguirá jugando en los Países Bajos. Ajax y FC Porto han dado por terminadas las negociaciones por el traspaso del defensa central, según informa este lunes el Algemeen Dagblad.

Hasta última hora del domingo, ambas partes estudiaron distintas opciones de compra, pero ninguna de ellas convencía a Ajax. Por ello, el FC Porto ha decidido poner fin a las negociaciones.

Debido a las conversaciones con el Porto, Baas empezó el domingo en el banquillo ante el Telstar. «No sé qué va a pasar. Puede que deje el Ajax, pero si de mí depende, se queda. Youri tiene el ADN del Ajax», declaró el técnico Míchel tras la victoria por 0-4.

Así, Baas no se marchará al Porto del exentrenador del Ajax Francesco Farioli, mientras que el interés del Eintracht Frankfurt también se ha enfriado. Fuentes cercanas al defensa consideran que está descartado que Baas acabe saliendo en la recta final del mercado de fichajes.

La semana pasada se supo que Baas puede salir del Ajax si llega la oferta adecuada. El zaguero de 23 años está teniendo hasta ahora un papel más discreto esta temporada que en las dos anteriores, en las que fue uno de los pilares del Ajax.

En Europa, el técnico Míchel Sánchez da siempre preferencia a Daley Blind. También influye en la situación de Baas la progresión de Dies Janse. Ajax ve en Janse, que fue titular el domingo ante el Telstar, a un gran talento.

El contrato de Baas con el Ajax se extiende hasta mediados de 2028. El propio jugador todavía no ha reaccionado al fracaso de las negociaciones con el Porto.