El acuerdo está hecho: una única condición separa a Salah de firmar por su nuevo club

El egipcio Mohamed Salah, exestrella del Liverpool, cerró su acuerdo con el nuevo club al que se incorporará durante el actual mercado de fichajes de verano.

Salah abandonó el Liverpool tras el final de la temporada pasada, después de nueve años en el estadio de Anfield, y su nombre se vinculó con numerosos clubes, como Al-Ittihad, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Qadisiyah y Al-Diriyah en Arabia Saudí, además del Besiktas y el Trabzonspor en Turquía.

El fiable periodista turco Yagiz Sabuncuoglu afirmó, en una publicación desde su cuenta personal en la plataforma "X", que Salah ya había llegado a un acuerdo con el Trabzonspor para incorporarse a sus filas, con un contrato que se extiende por dos temporadas.

El periodista turco explicó que hay una única cláusula, entre las estipulaciones del contrato que se acordó, que espera obtener la aprobación del Trabzonspor para que la estrella egipcia firme de manera oficial.

El último periodo ha registrado numerosos vaivenes respecto al destino de Mohamed Salah, ya que su nombre se vinculó inicialmente con un traspaso al Besiktas, antes de que las negociaciones se complicaran, para luego presentar el Al-Ittihad saudí una oferta por su fichaje, pero la estrella egipcia prefirió el traspaso a Turquía.

El Trabzonspor será el séptimo club que represente Mohamed Salah en su carrera futbolística, tras el Al-Mokawloon Al-Arab egipcio, el Basilea suizo, la Fiorentina y la Roma en Italia, además del Chelsea y el Liverpool en Inglaterra.

El Liverpool fue la estación más destacada en la carrera de la estrella egipcia, donde jugó durante nueve años completos, entre 2017 y 2026, y ganó con él el título de la Premier League en dos ocasiones, así como la Liga de Campeones de Europa, la Supercopa, la Europa League y el Mundial de Clubes en una sola ocasión.