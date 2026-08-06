Diversos informes periodísticos han revelado los detalles del traspaso del francés Moussa Diaby, extremo del Al-Ittihad, a las filas del Bayer Leverkusen alemán durante el próximo periodo.

Informes periodísticos ya habían revelado la proximidad de Diaby a abandonar las filas del Al-Ittihad, ante el interés de algunos clubes europeos en ficharlo, como el Inter de Milán italiano y el Bayer Leverkusen alemán.

El diario saudí «Asharq Al-Awsat», citando al alemán «Bild», señaló que el Bayer Leverkusen está cerca de llegar a un acuerdo con el Al-Ittihad para incorporar al extremo francés por menos de 30 millones de euros.

Diaby firmará su nuevo contrato con el club alemán por las próximas cinco temporadas, que finalizará en 2031, y percibirá un salario anual de 6 millones de euros, además de algunas primas.

El jugador de 27 años regresará al Bayer Leverkusen tres años después de haberlo abandonado, ya que jugó allí entre 2019 y 2023, antes de fichar por el Aston Villa, del que se marchó al Al-Ittihad en el verano de 2024.

Durante las dos últimas temporadas, Diaby ofreció grandes rendimientos con el Al-Ittihad, especialmente en la primera temporada, en la que condujo al equipo a proclamarse campeón del doblete de la Liga Roshn y la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas por primera vez en su historia.