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Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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El acuerdo está cerrado: revelan los detalles del traspaso de Diaby al Bayer Leverkusen

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El extremo francés Yatta cerca de regresar a la Bundesliga

Diversos informes periodísticos han revelado los detalles del traspaso del francés Moussa Diaby, extremo del Al-Ittihad, a las filas del Bayer Leverkusen alemán durante el próximo periodo.

Informes periodísticos ya habían revelado la proximidad de Diaby a abandonar las filas del Al-Ittihad, ante el interés de algunos clubes europeos en ficharlo, como el Inter de Milán italiano y el Bayer Leverkusen alemán.

El diario saudí «Asharq Al-Awsat», citando al alemán «Bild», señaló que el Bayer Leverkusen está cerca de llegar a un acuerdo con el Al-Ittihad para incorporar al extremo francés por menos de 30 millones de euros.

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Diaby firmará su nuevo contrato con el club alemán por las próximas cinco temporadas, que finalizará en 2031, y percibirá un salario anual de 6 millones de euros, además de algunas primas.

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El jugador de 27 años regresará al Bayer Leverkusen tres años después de haberlo abandonado, ya que jugó allí entre 2019 y 2023, antes de fichar por el Aston Villa, del que se marchó al Al-Ittihad en el verano de 2024.

Durante las dos últimas temporadas, Diaby ofreció grandes rendimientos con el Al-Ittihad, especialmente en la primera temporada, en la que condujo al equipo a proclamarse campeón del doblete de la Liga Roshn y la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas por primera vez en su historia.

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