El acuerdo está cerrado: Lukaku sigue los pasos de Mohamed Salah

La estrella belga Romelu Lukaku está cerca de vivir una nueva experiencia en la liga turca, después de que el Fenerbahçe alcanzara un acuerdo con el Nápoles para el traspaso del veterano delantero, en una operación que llega apenas unos días después del fichaje de la estrella egipcia Mohamed Salah por el Trabzonspor.

El periodista italiano Fabrizio Romano confirmó que el traspaso de Lukaku al Fenerbahçe está cerrado, después de que el club turco recibiera luz verde por parte del Nápoles tras alcanzarse un acuerdo entre ambas partes.

Romano explicó, a través de su cuenta en la plataforma X, que el Fenerbahçe presentó una nueva oferta, revelada ayer por la noche, por un valor superior a los 6 millones de euros, que fue aceptada por el Nápoles, mientras que Lukaku también llegó a un acuerdo sobre todas las condiciones personales.

El periodista italiano señaló que el acuerdo entre ambos clubes y el jugador se ha cerrado de forma verbal hasta el momento, y que hoy se revisarán e intercambiarán los documentos oficiales, de cara a la finalización definitiva de la operación.

El traspaso de Lukaku al Fenerbahçe llega en un momento llamativo, después de que Mohamed Salah eligiera vivir una nueva experiencia en Turquía de la mano del Trabzonspor, tras el final de su etapa con el Liverpool, de modo que el fútbol turco presencia la llegada de dos nombres destacados entre las estrellas del fútbol mundial durante un mismo periodo de fichajes.

El traspaso de Salah al Trabzonspor había generado un gran revuelo en Turquía, después de que el club lograra cerrar la operación pese a la competencia de otros clubes turcos, en medio de un amplio interés por parte de la afición y los medios de comunicación por este movimiento.

En cuanto a Lukaku, se prepara para abandonar el Nápoles tras su etapa en el club italiano y fichar por el Fenerbahçe, que busca reforzar su línea ofensiva con una operación de nombre y gran experiencia.

De este modo, el delantero belga sigue los pasos de Salah al tomar la decisión de trasladarse a la liga turca, aunque cada uno de ellos ha elegido un club diferente, en un momento en el que la competición turca parece más atractiva para los grandes nombres durante la etapa actual.

El último paso que le queda a Lukaku es completar los trámites y los documentos oficiales, antes del anuncio definitivo de su traspaso al Fenerbahçe.