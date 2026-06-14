«El acuerdo está cerrado»... El Real Madrid ficha a un jugador de la Premier League

El Real Madrid ha cerrado el fichaje del lateral izquierdo español Marc Cucurella, procedente del Chelsea, según informó el periodista italiano especializado en fichajes Fabrizio Romano.

A través de su cuenta en «X», el periodista confirmó el acuerdo entre ambos clubes por 50 millones de euros.

Fabrizio añadió: «El acuerdo está cerrado» tras el visto bueno del jugador y calificó la operación como «otra bomba de la nada» en el mercado estival.

Cocorela llegó al Chelsea procedente del Brighton en enero de 2023 por 63 millones de libras y, pese a los altibajos del equipo, ha mostrado un buen nivel con los Blues.

Cocorela, uno de los laterales más destacados de la Premier League por sus habilidades defensivas y ofensivas, suma experiencia internacional con la selección española.

Su llegada se incluye en el proyecto de José Mourinho tras su regreso al Real Madrid.

Mourinho quiere reestructurar la plantilla y ha autorizado el fichaje para reforzar la defensa, pese a tener ya a Ferland Mendy, Fran García y Álvaro Carreras.