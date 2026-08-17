El acuerdo del siglo: una alianza inversora estadounidense y saudí para adquirir el Al-Ittihad

El expediente de propiedad del club saudí Al-Ittihad ha entrado en una nueva fase de expectación, después de que salieran a la luz informaciones sobre movimientos de inversión avanzados encaminados a adquirir el club, en medio de un interés creciente de más de una parte en el mercado deportivo saudí, en un paso que podría representar un gran cambio en el futuro de "El Decano".

Según lo revelado por el programa "Nadina", posibles inversores ya han comenzado a visitar el club Al-Ittihad y a conocer sus detalles, dentro de una serie de movimientos relacionados con el estudio del club desde distintos ángulos, en un indicio de que el expediente de traspaso de la propiedad goza ya de un interés serio por parte de agentes inversores que buscan entrar en el proyecto.

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La sorpresa más destacada ha sido la entrada de una nueva alianza en la carrera por la adquisición, encabezada por el propietario del Manchester United, junto a un socio saudí, con lo que esta alianza se convierte en una nueva parte en la competencia por comprar la propiedad del Al-Ittihad, en presencia de otras partes que estudian la operación y buscan cerrarla.

El programa reveló la existencia de otra alianza de inversión que incluye a un fondo de inversión saudí y a un inversor estadounidense, además de una serie de empresarios del sector inmobiliario, lo que refleja la magnitud de la posible competencia por la propiedad del club, especialmente porque el Al-Ittihad representa uno de los clubes saudíes con mayor afición e historia.

Estos avances llegan en medio de la gran transformación que vive el deporte saudí, después de que los clubes se hayan convertido en entidades de inversión que poseen un valor comercial y deportivo creciente, algo que ha hecho que la propiedad de un club de la magnitud del Al-Ittihad sea una oportunidad de inversión llamativa, tanto por su base de aficionados como por la marca o su presencia deportiva a nivel local y continental.

Con la multiplicidad de alianzas y la entrada de inversores de dentro y fuera del Reino en escena, la operación de adquisición del Al-Ittihad parece uno de los expedientes más apasionantes del fútbol saudí en el periodo actual, aunque el cierre de la propiedad sigue vinculado a la finalización de los trámites oficiales y a la llegada de un acuerdo definitivo, de modo que los próximos días serán los encargados de revelar la identidad de la parte que obtendrá la oportunidad de dirigir uno de los mayores clubes del Reino.