El AC Milan cayó este jueves en casa. El Ferencváros se impuso por 0-2 a los Rossoneri, que encajaron dos goles de Lenny Joseph tras el descanso. El Ferencváros está rindiendo de forma extraordinaria, con doce puntos en cuatro partidos, muy por encima del Milan, que solo ha sumado tres puntos en el mismo número de encuentros.

El entrenador Rúben Amorim no alineó a su equipo más fuerte ante los húngaros, que de entrada no tuvieron que enfrentarse a la calidad de Luka Modric, Christian Pulisic ni Diego Moreira, destacado en el derbi.

El delantero Gonçalo Ramos y Adrien Rabiot, alineado como mediapunta, debían generar el peligro del Milan. El Ferencváros, que había ganado todos sus partidos en la fase de liga de la Europa League, salió con agresividad y no tardó en crear peligro.

El desarrollo del partido apenas cambió durante la primera mitad. El Ferencváros fue sencillamente el mejor equipo, mientras que el Milan no podía quejarse de la falta de eficacia de los visitantes. Las ocasiones del Milan fueron, por tanto, muy escasas. Alphadjo Cissè protagonizó su acción más peligrosa con una volea que se marchó por encima de la portería.

Amorim movió el banquillo en el descanso y dio entrada a Moreira y Pulisic, pero, pese a la incorporación del atacante estrella, el Milan siguió pasando apuros y no pudo evitar los goles en contra de la segunda mitad. El portero del Milan, Lorenzo Torriani (21), cometió un error garrafal en el control del balón que Joseph aprovechó para marcar.

Poco después llegó el 0-2 del Ferencváros, de nuevo con asistencia de Kristoffer Zachariassen. El noruego corrió hacia la portería, miró a tiempo hacia la derecha y cedió el balón a Joseph, completamente solo, que culminó el contraataque con un sencillo remate a puerta vacía.

Después, solo Moreira logró generar verdadero peligro para el Milan. No bastó para poner realmente contra las cuerdas a los húngaros, que jugaron el último cuarto de hora con diez hombres tras la tarjeta roja a Dele. No hubo más goles.