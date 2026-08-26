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Sam Vreeswijk

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El AC Milan se acerca a un acuerdo con un grande de Turquía por el traspaso de Rafael Leão

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Todo apunta cada vez más a que Rafael Leão continuará su carrera en el Galatasaray. Según Fabrizio Romano, el club turco se acerca a un acuerdo con el AC Milan por un traspaso de 45 millones de euros.

«El Galatasaray se acerca a un acuerdo entre clubes por Rafael Leão, en una operación de 45 millones de euros. En estos momentos se están discutiendo los detalles», escribió Romano este miércoles por la noche en X.

«También hace falta un acuerdo sobre las condiciones personales. Se están manteniendo conversaciones al respecto con su entorno. El Galatasaray está haciendo todo lo posible para cerrar la operación».

Leão juega en el Milan desde el verano de 2019. El club lo fichó entonces procedente del Lille OSC por un traspaso de 49,5 millones de euros.

Desde entonces, el portugués ha disputado nada menos que 291 partidos oficiales con el conjunto milanés. En ellos firmó 80 goles y 65 asistencias.

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Anteriormente, este verano Leão también fue vinculado con el Fenerbahçe, el rival del Galatasaray. Aquello finalmente no prosperó, y ahora parece que será el Galatasaray quien se haga con su firma.

Durante el último medio año, Noa Lang fue uno de los extremos izquierdos del Galatasaray. El neerlandés llegó cedido por el Napoli y ya ha regresado a Italia. En parte por ello, el Galatasaray busca un nuevo extremo.

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