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Christopher Nkunku ha enviado un mensaje claro al AC Milan sobre su futuro a largo plazo: admite que tiene pocas ganas de regresar a San Siro cuando termine su actual cesión al RB Leipzig. El internacional francés está disfrutando de su vuelta a la Bundesliga en el club alemán y espera que se alcance un acuerdo definitivo para quedarse en Alemania.

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El delantero prioriza seguir en la Bundesliga

Nkunku no ha tardado en dejar clara su postura sobre su futuro y, en la práctica, ha cerrado la puerta a un regreso al AC Milan. El jugador de 28 años ha firmado un arranque fulgurante de la temporada 2026-27, con cuatro goles y dos asistencias en solo ocho partidos. El acuerdo de cesión incluye una opción de compra de 28 millones de euros, por lo que la decisión está en manos del Leipzig, pero Nkunku ha confirmado que está dispuesto a firmar. Admite que, aunque está contento, la decisión final corresponde a los dos clubes implicados en las negociaciones.

«Acabamos de dejar atrás el inicio de la temporada», explicó Nkunku en una entrevista reciente con Sport Bild, según recoge Bulinews. «Además, hay varias partes implicadas en estas conversaciones. Ante todo, los clubes tendrían que llegar a un acuerdo al final de la temporada. Así que no depende solo de mí. Pero, por supuesto, me imagino perfectamente quedándome más tiempo».

Las dificultades en Italia y Londres

El deseo de Nkunku de quedarse en Alemania nace de una etapa difícil tras su primera salida del Leipzig en 2023. Su sonado fichaje por el Chelsea por 52 millones de libras quedó marcado por una grave lesión de rodilla sufrida poco después de su llegada, que limitó su rendimiento en Stamford Bridge. En dos temporadas con el Chelsea, marcó 18 goles en 62 partidos.

Su posterior llegada al AC Milan para la temporada 2025-26 tampoco supuso una recuperación completa de su carrera. Pese a disputar 35 partidos con el AC Milan en todas las competiciones, solo marcó ocho goles.

Getty Images

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Leipzig sigue siendo un lugar especial

El regreso al Red Bull Arena le ha permitido a Nkunku recuperar el equilibrio emocional y profesional que tanto necesitaba. Su primera etapa en el club sigue siendo, sin discusión, la mejor de su carrera, con 70 goles en 172 partidos. El francés cree que el entorno único del Leipzig es justo lo que necesita para volver a rendir de forma constante a su máximo nivel.

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«Viví momentos muy importantes de mi carrera y de mi vida en Leipzig y con el RB», añadió Nkunku al hablar de su vínculo con el equipo. «Disfruté mucho de aquellos cuatro años. También noto cuánto me quieren los aficionados y percibo ese ambiente familiar. Eso es importante para mí. Estoy muy feliz. Me siento muy a gusto en la ciudad y en el club. Lo conozco todo aquí por mi etapa anterior. Es un lugar especial para mí».

El objetivo de volver a Francia y la admiración por Zidane

En la entrevista, Nkunku también expresó su ambición de volver a ser convocado por la selección francesa, con la que jugó por última vez en noviembre del año pasado. «Sueño no es la palabra adecuada, pero ahora es mi objetivo claro», explicó Nkunku. «Al nivel al que estoy jugando, también quieres representar a tu país. Ya he formado parte de la selección y ahora quiero volver».

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La posibilidad de jugar a las órdenes de Zinedine Zidane, su ídolo de la infancia, si el legendario centrocampista se hace cargo de Francia, supone una motivación más para el delantero. «Zidane es una leyenda. Es el mejor futbolista que ha tenido Francia. Todo el mundo le quiere y, cuando era niño, era uno de mis mayores referentes», añadió Nkunku al recordar el Mundial de 2006 en Alemania, donde las actuaciones de Zidane inspiraron a una generación.