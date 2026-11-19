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El AC Milan ha señalado a Scott McTominay, estrella del Nápoles, como uno de sus principales objetivos de fichaje tras cerrar un lucrativo acuerdo con Adidas por su equipación. El Milan confía en que su nueva capacidad económica y sus vínculos comerciales con la marca le ayuden a fichar al internacional escocés mientras las negociaciones para renovar su contrato están estancadas.

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El Milan apunta a un fichaje de gran repercusión: McTominay

El Milan se prepara para aprovechar su nueva capacidad económica en el mercado de fichajes. Según las informaciones, el club ha señalado al centrocampista del Nápoles McTominay como objetivo prioritario para una futura operación de gran repercusión. Esta ambiciosa apuesta surge después de que el Milan haya acordado un nuevo y lucrativo patrocinio de su equipación con Adidas.

Según Quotidiano Nazionale, este enorme impulso económico permitirá al club ir a por futbolistas de élite. El acuerdo comenzará en 2028 y durará una década. Garantiza al histórico club de la Serie A nada menos que 50 millones de euros por temporada, lo que abre la puerta a grandes inversiones en la plantilla.

La conexión con Adidas impulsa el interés

La enorme entrada de ingresos garantizados no es el único factor que acerca al Milan al internacional escocés. McTominay es actualmente uno de los principales embajadores de la marca alemana de ropa deportiva. Este vínculo comercial compartido con Adidas podría dar al Milan una ventaja singular en una futura pugna por su fichaje.

El mismo artículo apunta que esta relación sitúa al Milan en una posición muy privilegiada para conseguir su firma. Contar con los recursos necesarios para financiar la operación y compartir patrocinador crea una coyuntura ideal para el club de San Siro.

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El estancamiento de la renovación abre una oportunidad en San Siro

Mientras el Milan planea su próximo movimiento, el Nápoles tiene dificultades para asegurar la continuidad de McTominay a largo plazo . El centrocampista tiene contrato en el Stadio Maradona hasta junio de 2028, pero las negociaciones para renovarlo están completamente estancadas.

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Las informaciones confirman que las posturas de ambas partes siguen muy alejadas en las conversaciones. Según esas informaciones, el jugador ha pedido un nuevo contrato de 7 millones de euros al año para prolongar su estancia en Nápoles.

TMW informó recientemente de que se considera muy improbable que casi cualquier club de la Serie A pueda asumir unas exigencias salariales tan elevadas. Sin embargo, la nueva capacidad comercial del Milan lo convierte de repente en una rara excepción en Italia.

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¿Qué le espera a McTominay?

El Nápoles debe decidir ahora si rompe su estructura salarial o se arriesga a perder a uno de sus jugadores más influyentes. Cuanto más se prolongue el estancamiento de las negociaciones, más expuesto estará a las ofertas de otros clubes.

El Milan seguirá de cerca la situación mientras se acerca el inicio de su nueva etapa con Adidas. El club sabe que dispone de los recursos económicos para actuar si el Nápoles decide sacar provecho económico del traspaso del centrocampista. Por ahora, McTominay sigue centrado en sus compromisos actuales en el Stadio Maradona. Sin embargo, su futuro a largo plazo en el club parece de repente mucho menos seguro.