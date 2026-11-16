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El AC Milan se ha convertido en un firme candidato para fichar a Endrick, la joven promesa del Real Madrid, y prepara una importante oferta económica para llevar al brasileño a San Siro. Sin embargo, el Milan se enfrenta a un gran obstáculo: Jose Mourinho no tiene intención de autorizar la salida de su joven atacante.

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El Milan prepara una gran inversión

El Milan se dispone a poner a prueba la firmeza del Madrid con una suculenta oferta por la joven promesa brasileña Endrick . Según las informaciones, el gigante italiano está dispuesto a ofrecer una cantidad fija de 60 millones de euros, que podría elevarse a 70 millones mediante diversas primas vinculadas al rendimiento. Según informa Corriere dello Sport, para hacer la operación más atractiva para el campeón de España, el Milan también está dispuesto a incluir una cláusula de recompra de 80 millones de euros que permitiría al club de La Liga recuperar al delantero en el futuro.

Pese a la importante inversión económica, la operación depende del visto bueno del cuerpo técnico del Santiago Bernabéu. Aunque Florentino Perez podría verse tentado por una oferta de estas características por un jugador que ha disputado pocos minutos, la decisión final probablemente recaiga en el entrenador. El Milan espera que la opción de recompra demuestre su disposición a contribuir al desarrollo del futbolista y, al mismo tiempo, ofrezca al Madrid seguridad a largo plazo.

Mourinho bloquea la salida del Madrid

El principal obstáculo para la directiva del Milan sigue siendo la firme postura de Mourinho. Según las informaciones, el exentrenador del Chelsea y del Inter «ha levantado un muro» en torno al brasileño , al que considera una inversión deportiva que dará grandes frutos al Madrid en las próximas temporadas. Mourinho cree que la amplitud de la plantilla y la acumulación de partidos acabarán dando al joven las oportunidades que necesita para brillar en España.

Esta negativa tajante también ha afectado a otros posibles pretendientes de la Serie A. La Roma sigue de cerca la situación y ha estudiado principalmente la posibilidad de una cesión para reforzar su ataque bajo la dirección del director deportivo Mauro D'Amico. Sin embargo, el mensaje desde la capital española ha sido siempre el mismo: el jugador no está en venta ni saldrá cedido, ya que el entrenador cuenta con él para la lucha del club por los títulos.

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La conexión con Roc Nation

Si el Milan quiere superar esta resistencia, quizá tenga que recurrir a sus relaciones empresariales de alto nivel en lugar de a las negociaciones tradicionales. El club nombró recientemente a Brett Yormark consejero delegado de Milan Sports & Entertainment. Curiosamente, Brett es hermano gemelo de Michael Yormark, presidente de Roc Nation Sports International, la agencia que gestiona los intereses profesionales de Endrick. Este vínculo familiar podría dar al Milan una ventaja singular para llegar al círculo cercano del jugador.

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Además, Gerry Cardinale, propietario de RedBird, mantiene desde hace tiempo una relación profesional con Roc Nation, la empresa de entretenimiento fundada por Jay-Z. Estos vínculos entre la cúpula del Milan y los representantes del jugador podrían ser la «baza oculta» que permita al club mantener abierto el diálogo, incluso si el cuerpo técnico del Madrid sigue oponiéndose públicamente al traspaso. La esperanza es que estas relaciones ajenas al terreno de juego acaben inclinando al entorno del futbolista hacia un fichaje por un club italiano.

Planificación para enero

El interés del Milan por el brasileño llega en un momento en el que el club busca incorporar calidad de primer nivel a su delantera. Aunque otros objetivos, como Tommaso Tresoldi, han sido relacionados con una posible llegada a San Siro, la insistencia del Milan por el jugador del Madrid sigue siendo la apuesta más ambiciosa de la actual directiva. El club busca claramente un fichaje de renombre que impulse su lucha por el título y asegure un sucesor a largo plazo para sus delanteros veteranos.

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Se espera que el caso cobre intensidad a medida que se acerque el mercado de fichajes de enero. Aunque la postura actual de Mourinho es de rechazo absoluto, la presión de una oferta que podría alcanzar los 70 millones de euros y la influencia de Roc Nation todavía podrían cambiar la situación. Por ahora, el brasileño sigue en Madrid, pero el Milan ha dejado claro que está dispuesto a hacer todo lo necesario para llevar a San Siro este invierno a uno de los jóvenes talentos más prometedores del fútbol.