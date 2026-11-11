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El AC Milan prepara una oferta de renovación con un contrato muy lucrativo para Adrien Rabiot tras su impresionante inicio de temporada. El club italiano quiere asegurarse la continuidad del centrocampista francés hasta 2030, con una importante subida salarial que refleje su creciente importancia.

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Premio a un gran comienzo

El Milan se prepara para recompensar a Rabiot con un nuevo y lucrativo contrato de larga duración, según Gazzetta. El centrocampista de 31 años se ha convertido rápidamente en una pieza clave del equipo esta temporada.

Rabiot está firmando una temporada muy productiva de cara a portería con el Milan. El internacional francés ya ha marcado cinco goles en solo 13 partidos entre todas las competiciones. Su buen estado de forma ha convencido a la directiva para actuar con rapidez y asegurar su continuidad. Según la información, los dirigentes ya están sentando las bases de un acuerdo mejorado.

Un pilar del proyecto

El propietario del Milan, Gerry Cardinale, considera a Rabiot una pieza fundamental de su proyecto a largo plazo. La directiva quiere construir su futuro proyecto deportivo en torno al experimentado centrocampista.

El contrato actual de Rabiot con el Milan expira en junio de 2028. Sin embargo, la ampliación propuesta mantendría al francés en el club dos años más, hasta el verano de 2030.

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Según la misma información, ambas partes tienen un firme deseo de continuar su relación. Tanto el club como el jugador quieren prolongar una colaboración que está dando buenos resultados.

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Una importante apuesta económica

El Milan está dispuesto a respaldar su confianza en Rabiot con un importante compromiso económico. La ampliación propuesta incluye una subida salarial considerable que reflejaría su mayor peso en el equipo. Según las informaciones, Rabiot cobra actualmente 3,5 millones de euros al año en el Milan.

Con las nuevas condiciones propuestas, su salario base garantizado ascendería a 5 millones de euros anuales. Esta cifra no incluye las primas adicionales ligadas al rendimiento. El nuevo paquete supone una clara declaración de intenciones de la directiva del Milan.

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Las negociaciones formales, próximas

El club dará pronto los siguientes pasos formales para cerrar el acuerdo contractual. Se espera que las negociaciones oficiales entre todas las partes tengan lugar próximamente.

Los representantes del Milan se reunirán directamente con Veronique Rabiot, madre y representante principal del jugador. Ella encabezará las conversaciones decisivas sobre la mejora de las condiciones económicas y la duración del contrato.