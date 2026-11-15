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Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images
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El AC Milan necesita un cambio en las bandas: Amorim vuelve a pensar en su protegido Mazraoui para enero

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La defensa de cuatro marcó un primer punto de inflexión táctico para Amorim y su AC Milan, que ha encontrado su sitio, sobre todo en la liga. Pero con el nuevo sistema también cambian las prioridades en el mercado de fichajes: el técnico portugués necesitaría un lateral de oficio capaz de jugar en ambas bandas. Un comodín defensivo que podría ser Noussair Mazraoui, del Manchester United.

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El internacional marroquí es un jugador que gusta mucho a Amorim, quien ya lo había entrenado precisamente durante su etapa en los Red Devils. En la difícil temporada del Manchester United, ha jugado en 5 ocasiones en la Premier League, 2 en la Champions League y una en la EFL Cup. No es precisamente el momento más ilusionante de su aventura en Inglaterra.

En la línea de cuatro de Amorim, Mazraoui podría jugar tanto de lateral derecho como izquierdo, e incluso de central si fuera necesario. La relación entre ambos sigue siendo excelente, hasta el punto de que el verano pasado hubo contactos para sondear su disposición a fichar por el Milan.

El interés podría reavivarse en los próximos días. El jugador nacido en 1997 encabeza la lista de preferencias si el Milan decide reforzar los laterales. Quien podría dejarle sitio es Estupinan, cuya relación con todo el entorno lleva tiempo completamente rota.

La última palabra la tendrá Pochettino, recién nombrado nuevo entrenador del Manchester United en sustitución de Carrick, que deberá dar su opinión sobre Mazraoui. El Milan espera y confía...