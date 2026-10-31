¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Diego MoreiraGetty
Jonathan van Haaster
Traducido por

El AC Milan le da un buen ejemplo al Feyenoord: Diego Moreira hace sufrir al Inter en un derbi vibrante

AC Milán vs Inter Milán
AC Milán
Inter Milán
Serie A
Ecosistema Unificado
Movistar dark

Movistar

✅ Integra los canales de DAZN directamente en el dial de tu decodificador, permitiéndote sintonizar los partidos de la Juventus, el Inter o el Milan haciendo zapping de forma tradicional.

✅ Te permite aglutinar el pago de tu conexión a internet, las líneas móviles y el fútbol italiano (junto a LaLiga y la Champions) en un único recibo mensual.

✅ Al tener contratado DAZN a través de Movistar, también recibes credenciales oficiales para poder entrar a la aplicación nativa de DAZN desde tu móvil, tablet o Smart TV.

Precio inicial32,00 € al mes
Todo Incluido
Orange

Orange

✅ Gracias a su alianza estratégica con DAZN, los clientes de Orange tienen acceso exactamente a los mismos 380 partidos del Calcio italiano sin cortes.

✅ Puedes ver los encuentros desde el decodificador 4K con Android TV que proporciona la compañía, unificando toda tu oferta televisiva en el salón de casa.

✅ Es la opción ideal si vas a contratar todo el deporte, ya que las tarifas Love Fútbol superiores ya traen LaLiga, la Champions League y todo el catálogo de DAZN integrado por defecto.

Precio inicial108,00 €
Cobertura Exclusiva
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Es el dueño absoluto de los derechos de la Serie A en España, lo que garantiza la emisión en directo y bajo demanda de las 380 jornadas.

✅ Además de la liga regular, la suscripción incluye en exclusiva las retransmisiones de la Coppa Italia y la Supercoppa Italiana.

✅ El mismo plan te da acceso integral a las otras grandes ligas extranjeras que posee la plataforma, como la Premier League inglesa y la Bundesliga alemana.

Precio inicial19,99 € al mes
Ecosistema Unificado
Movistar dark

Movistar

✅ Integra los canales de DAZN directamente en el dial de tu decodificador, permitiéndote sintonizar los partidos de la Juventus, el Inter o el Milan haciendo zapping de forma tradicional.

✅ Te permite aglutinar el pago de tu conexión a internet, las líneas móviles y el fútbol italiano (junto a LaLiga y la Champions) en un único recibo mensual.

✅ Al tener contratado DAZN a través de Movistar, también recibes credenciales oficiales para poder entrar a la aplicación nativa de DAZN desde tu móvil, tablet o Smart TV.

Precio inicial32,00 € al mes
Todo Incluido
Orange

Orange

✅ Gracias a su alianza estratégica con DAZN, los clientes de Orange tienen acceso exactamente a los mismos 380 partidos del Calcio italiano sin cortes.

✅ Puedes ver los encuentros desde el decodificador 4K con Android TV que proporciona la compañía, unificando toda tu oferta televisiva en el salón de casa.

✅ Es la opción ideal si vas a contratar todo el deporte, ya que las tarifas Love Fútbol superiores ya traen LaLiga, la Champions League y todo el catálogo de DAZN integrado por defecto.

Precio inicial108,00 €
Cobertura Exclusiva
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Es el dueño absoluto de los derechos de la Serie A en España, lo que garantiza la emisión en directo y bajo demanda de las 380 jornadas.

✅ Además de la liga regular, la suscripción incluye en exclusiva las retransmisiones de la Coppa Italia y la Supercoppa Italiana.

✅ El mismo plan te da acceso integral a las otras grandes ligas extranjeras que posee la plataforma, como la Premier League inglesa y la Bundesliga alemana.

Precio inicial19,99 € al mes
Ecosistema Unificado
Movistar dark

Movistar

✅ Integra los canales de DAZN directamente en el dial de tu decodificador, permitiéndote sintonizar los partidos de la Juventus, el Inter o el Milan haciendo zapping de forma tradicional.

✅ Te permite aglutinar el pago de tu conexión a internet, las líneas móviles y el fútbol italiano (junto a LaLiga y la Champions) en un único recibo mensual.

✅ Al tener contratado DAZN a través de Movistar, también recibes credenciales oficiales para poder entrar a la aplicación nativa de DAZN desde tu móvil, tablet o Smart TV.

Precio inicial32,00 € al mes

El AC Milan ganó el sábado el derbi de la ciudad ante el Inter. En gran parte gracias a Diego Moreira, que dio dos asistencias y marcó un magnífico gol de falta, el Milan se impuso por 3-1. El Inter, que ahora cede el liderato a la Lazio, deberá recuperarse pronto ante la visita al Feyenoord del martes en la Liga de Campeones.

El Milan tuvo un comienzo de ensueño. En el cuarto minuto, Moreira hizo girar sobre sí mismo a Carlos Augusto, su marcador, antes de enviar un centro preciso a Christian Pulisic. Capitán América saltó y cabeceó con contundencia, sin dar ninguna opción al portero del Inter Josep Martínez: 1-0.

Los aficionados del Milan, entre ellos Kaká, recién incorporado al Salón de la Fama, volvieron a estallar de alegría en el minuto diez. Moreira sacó un córner con un pase raso hacia Adrien Rabiot, que esperaba atento y se había desmarcado sin llamar la atención de la defensa del Inter. El centrocampista colocó el balón con la zurda en un rincón de la portería: 2-0.

Era, por tanto, un inicio extraordinario para el Milan, pero el Inter reaccionó y volvió rápidamente a meterse de lleno en el partido. Hakan Çalhanoglu centró para Manuel Akanji, que prolongó de cabeza en el primer palo hacia Alessandro Bastoni. El italiano cabeceó desde cerca sin éxito.

Próximos partidos
FEY

FEY

Liga de Campeones

03 nov 2026

INT

INT

MIL

MIL

Europa League

05 nov 2026

FTC

FTC

El Inter ganó confianza de repente y estuvo muy cerca del empate en dos ocasiones, con un disparo de Andy Diouf y un cabezazo de Djed Spence, pero Mike Maignan respondió ambas veces con grandes reflejos. El Milan resistió y, gracias a la calidad de Moreira, puso de forma bastante repentina el 3-1 en el marcador. Moreira lanzó una falta con una preciosa rosca por encima de la barrera.

En la segunda mitad, el Inter generó sorprendentemente poco. El equipo de Christian Chivu no logró marcar el gol que recortara distancias, y mucho menos el del empate. Por un momento pareció que al Inter le concederían un penalti por unas supuestas manos de Mario Gila, pero el balón le había tocado claramente en el pecho, no en el brazo.

El marcador se quedó en 3-1, con lo que la parte alta de la Serie A se comprime algo más. El Milan sube al cuarto puesto, a cuatro puntos del líder, la Lazio. El conjunto romano suma 25 puntos, los mismos que el Inter, pero ha disputado un partido menos. La AS Roma, que había vencido con autoridad al Udinese horas antes, es tercera con 24 puntos.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google