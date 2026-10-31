El AC Milan ganó el sábado el derbi de la ciudad ante el Inter. En gran parte gracias a Diego Moreira, que dio dos asistencias y marcó un magnífico gol de falta, el Milan se impuso por 3-1. El Inter, que ahora cede el liderato a la Lazio, deberá recuperarse pronto ante la visita al Feyenoord del martes en la Liga de Campeones.

El Milan tuvo un comienzo de ensueño. En el cuarto minuto, Moreira hizo girar sobre sí mismo a Carlos Augusto, su marcador, antes de enviar un centro preciso a Christian Pulisic. Capitán América saltó y cabeceó con contundencia, sin dar ninguna opción al portero del Inter Josep Martínez: 1-0.

Los aficionados del Milan, entre ellos Kaká, recién incorporado al Salón de la Fama, volvieron a estallar de alegría en el minuto diez. Moreira sacó un córner con un pase raso hacia Adrien Rabiot, que esperaba atento y se había desmarcado sin llamar la atención de la defensa del Inter. El centrocampista colocó el balón con la zurda en un rincón de la portería: 2-0.

Era, por tanto, un inicio extraordinario para el Milan, pero el Inter reaccionó y volvió rápidamente a meterse de lleno en el partido. Hakan Çalhanoglu centró para Manuel Akanji, que prolongó de cabeza en el primer palo hacia Alessandro Bastoni. El italiano cabeceó desde cerca sin éxito.

El Inter ganó confianza de repente y estuvo muy cerca del empate en dos ocasiones, con un disparo de Andy Diouf y un cabezazo de Djed Spence, pero Mike Maignan respondió ambas veces con grandes reflejos. El Milan resistió y, gracias a la calidad de Moreira, puso de forma bastante repentina el 3-1 en el marcador. Moreira lanzó una falta con una preciosa rosca por encima de la barrera.

En la segunda mitad, el Inter generó sorprendentemente poco. El equipo de Christian Chivu no logró marcar el gol que recortara distancias, y mucho menos el del empate. Por un momento pareció que al Inter le concederían un penalti por unas supuestas manos de Mario Gila, pero el balón le había tocado claramente en el pecho, no en el brazo.

El marcador se quedó en 3-1, con lo que la parte alta de la Serie A se comprime algo más. El Milan sube al cuarto puesto, a cuatro puntos del líder, la Lazio. El conjunto romano suma 25 puntos, los mismos que el Inter, pero ha disputado un partido menos. La AS Roma, que había vencido con autoridad al Udinese horas antes, es tercera con 24 puntos.