El AC Milan blinda a la joven promesa Cisse: no al Brighton y renovación de contrato lista

El Milan blinda a Alphadjo Cisse: el club ya ha rechazado una oferta verbal del Brighton por el jugador nacido en 2006 y trabaja para cerrar la renovación hasta 2030, con una mejora económica de su contrato.

EL INTERÉS DE LOS CLUBES EUROPEOS Y LA RENOVACIÓN - La gran sorpresa del Milan ha coronado hasta ahora un inicio de temporada espectacular con la convocatoria para la selección absoluta de Italia de Roberto Mancini: suma 8 goles en 12 partidos en todas las competiciones, entre la Serie A y la Europa League. Unas cifras que, naturalmente, han despertado el interés de varios clubes europeos, según cuenta Matteo Moretto en un vídeo del canal de YouTube de Fabrizio Romano. La intención del Milan es rechazar todas las ofertas y renovar el contrato del jugador de 20 años.

NO A LA OFERTA DEL BRIGHTON - El Milan ha dicho no a las propuestas verbales de varios clubes, sobre todo de la Premier League, entre ellos el Brighton, segundo en la clasificación por detrás del Arsenal y gran sorpresa de este inicio de temporada en Inglaterra. Renovación a la vista para la joven promesa italiana, a quien la pareja Furlani-Moncada logró arrebatar al PSV, que prácticamente había cerrado su fichaje.

EL PROYECTO - Cuando el Milan apareció, el jugador no tuvo dudas y rechazó al club neerlandés. El proyecto deportivo, que consistía en cederlo al Catanzaro, también fue clave para él, porque el camino elegido fue el adecuado y hoy se ven los frutos. El Milan pagó por él 8 millones de euros y ya había intentado ficharlo en años anteriores del Verona Primavera. Entonces Setti, antes de que Cisse hubiera debutado con el primer equipo, pedía entre 4 y 5 millones.