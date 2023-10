El abogado de Karim Benzema niega vínculos terroristas y anuncia que tomarán medidas legales contra el Ministro Darmanin

"¡Esto es falso! Karim Benzema nunca ha tenido la más mínima relación con esta organización", ha traslado Hugues Vigier, su abogado, a 'Le Parisien'.

Después de que el ministro de Interior de Francia, Gérald Darmanin, relacionara a Karim Benzema con una organización terrorista diciendo que "tiene vínculos notorios con los Hermanos Musulmanes", 'Le Parisien' ha publicado unas declaraciones del abogado del delantero francés en las que el letrado niega rotundamente esa acusación y anuncia que tomarán acciones legales tanto contra Darmanin como contra la senadora Valérie Boyer, la eurodiputada Nadine Morano y el publicista Frank Tapiro.

"Hermanos Musulmanes" es una organización islámica transaccional que en Francia es considerada terrorista. De hecho, son reconocidos como organización terrorista en varios países, y son uno de los grupos más influyentes en el mundo árabe.

"¡Esto es falso! Karim Benzema nunca ha tenido la más mínima relación con esta organización", ha traslado Hugues Vigier, su abogado, a 'Le Parisien', que también incide en el hecho de que el jugador haya apostado por marcharse a Arabia Saudí este verano, un país que considera como grupo terrorista a esta organización.

“Estamos considerando iniciar un proceso legal por manipulación de información contra este ministro (...) y también por difamación o incluso por insulto público, porque este vínculo inexistente con los Hermanos Musulmanes que, según él, es notorio, se hace en un tono despectivo. No es aceptable que quienes gobiernan se crean autorizados a hacer algo así por puro oportunismo", expresó el abogado del ex madridista.

Además, Hugues Vigier advierte que Benzema está considerando tomar acciones legales contra varias personalidades más por las acusaciones. Menciona, por ejemplo, a la diputada europea Nadine Morano, que calificó a Benzema de "elemento de propaganda de Hamás", y al publicista Frank Tapiro, que dijo que el punta galo "era cómplice del terrorismo".

"Pedir una oración el 15 de octubre por las poblaciones civiles sometidas a bombardeos que no discriminan a civiles, a o a niños no constituye evidentemente ni propaganda para Hamás, ni complicidad con el terrorismo", ha dicho el abogado de Benzema. "Es, o eso creo, compasión ante lo que muchos hoy describen como crímenes de guerra, que es lo que muchos coinciden que está sucediendo en Gaza, pero que no oculta el horror de los actos terroristas del 7 de octubre (...) Han provocado un ataque profundo e insoportable contra su honor".

Valérie Boyer llegó a poner sobre la mesa la posibilidad de quitar la nacionalidad a Karim Benzema si se confirmaban los vínculos del futbolista con "Hermanos Musulmanes". "Si, como afirma el ministro del Interior, Karim Benzema está vinculado a los Hermanos Musulmanes, pido sanciones, en particular la privación de la nacionalidad. Es urgente actuar contra quienes amenazan constantemente a nuestro país", expresaba en redes sociales.

"Llevar a cabo una medida así, algo imposible contra un francés de padres franceses, sólo recordaría a la Alemania nazi", contestó Hugues Vigier.