El 2021 del Atlético Madrid: Cómo ha sido, fechas clave, partidos, títulos y fichajes

Se acaba 2021, un año de contrastes salvajes para el Atlético de Madrid. De enero a junio, el equipo de Simeone hizo historia, proclamándose campeón de Liga de manera brillante. Los colchoneros hicieron una primera vuelta histórica, contabilizando 50 puntos, mientras que en la segunda vuelta y después de una mala racha de lesiones y contagios por Covid-19, perdieron aire y puntos, teniendo que resistir su renta en las últimas jornadas. Las victorias agónicas ante Osasuna y Valladolid, en las dos últimas jornadas, le sirvieron para ganar el título al Real Madrid, que se quedó sin premio. Jugadores como Oblak, Luis Suárez, Marcos Llorente, Savic, Thomas Lemar o Ángel Correa fueron artífices de un equipo que fue el justo campeón de la competición. Las últimas tres Ligas del Atleti han sido con Simeone: una como jugador (1996) y dos como entrenador (2014 y 2021).

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Atlético de Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Sin embargo, la segunda mitad de 2021 no ha sido lo que esperaban los seguidores rojiblancos, porque el equipo ha acabado el curso muy lejos del liderato del Real Madrid, pasando un mal momento de juego y resultados que contrasta con el gran nivel de la plantilla. Sin duda, se esperaba mucho más del vigente campeón, que tendrá que levantar el vuelo si quiere estar donde, por plantilla y presupuesto, debe estar, peleando la Liga. Simeone tiene mucho trabajo por delante porque, aunque se habló mucho de que el Atleti tenía la mejor plantilla de su historia, ahora mismo el equipo atraviesa un momento de dificultad extrema. Casi descartado en Liga, vivo en Copa y Supercopa, el Atlético se enfrentará en octavos de Champions al Manchester United de CR7, que siempre ha eliminado a los rojiblancos en Europa. Por lo tanto, los del Cholo tendrán que mejorar en 2022.

El artículo sigue a continuación

Osasuna y Valladolid, en la historia del Atleti

Ningún aficionado atlético podrá olvidar las victorias sufridas ante Osasuna y Valladolid para ganar el título de Liga en 2021. Ante Osasuna, el Atlético tuvo decenas de ocasiones pero encajó un tanto a falta de 15 minutos para el final. En caso de derrota, el liderato pasaba a manos del Real Madrid. Los rojiblancos remontaron con goles de Lodi y Luis Suárez, llegando a la última jornada como líderes. Y precisamente, ese será el gran segundo recuerdo de los aficionados del Atleti, la victoria agónica en Pucela. Los locales se jugaban la permanencia y el Atleti, el título. Tenía que ganar y si lo hacía, sería campeón. El Valladolid se puso por delante en el marcador con un golazo a la contra y el Atleti veía como el título se le escapaba en favor del Madrid. Ángel Correa, con un golazo de puntera y luego, Luis Suárez culminando un error defensivo del Valladolid, conseguían la remontada y darle el título al Atleti. Dos partidos inolvidables, dos remontadas tremendas del equipo de Simeone. Campeón.

Los fichajes del Atlético de Madrid en 2021

Durante el verano de 2021, el Atlético cerró el regreso de Antoine Griezmann, algo que sin duda fue el gran fichaje del verano. El francés regresó a la que fue su casa en una operación de cesión con el Barcelona, que recibirá 40 millones de euros si el galo juega el 50% de los partidos. Además, el Atleti cerró más fichajes importantes: llegó libre Marcos Paulo para irse cedido al Famalicao, se fichó a Matheus Cunha (Hertha Berlin) y también llegó traspasado Rodrigo De Paul, procedente de Udinese, tras completar una gran temporada donde fue campeón de la Copa América.

El Atleti en Europa en 2021: De Bucarest a Oporto

El equipo de Simeone no ha vivido un gran año en Europa. El Atlético cayó en octavos de final de la Champions ante el Chelsea, que a la postre sería el campeón de la competición, que le derrotó en Bucarest y luego en Londres. El Atlético no pudo jugar en casa por culpa de la Covid-19 y tuvo que desplazarse a Rumanía, donde no pudo contar con el apoyo de su público. Tanto allí como en Londres el Chelsea fue muy superior. Ahora el Atleti tendrá otro rival inglés en octavos, el Manchester United de Cristiano Ronaldo. El Atleti logró un trabajado pase en la fase de grupos tras caer en el “grupo de la muerte” junto a Liverpool, Oporto y Milan. Los de Simeone conquistaron la segunda plaza ganando al Oporto (1-3) en Do Dragao, en una gran noche para la historia rojiblanca.

La ampliación de capital, clave para el futuro del club

Goal tuvo acceso a las cuentas del ejercicio económico 2020-21 del Atlético de Madrid, que se cerraron antes de ejecutar la ampliación de capital por 120 millones de euros - en principio prevista por 180 “kilos”, que llevaron a cabo los gestores del conjunto colchonero. Según estas cuentas, antes de la citada ampliación, la deuda financiera neta del Atlético de Madrid se situaba en torno a los 522 M€, a fecha de 30 de junio de 2021, cuando el curso pasado ascendía a 590 M€. En cuanto a ingresos relevantes, el club estimaba unos 405 M€, cuando en el anterior ejercicio, rebajando una cifra que en el anterior curso rondaba los 484 M€. El equipo rojiblanco tuvo que acometer una ampliación de capital que mantiene a salvo el día a día del club y su porvenir económico.