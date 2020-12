El 2020 del Real Madrid: Los mejores y los peores momentos

LaLiga y la Supercopa de España iluminaron el año para los blancos, marcado por la pandemia y las pérdidas económicas.

El 2020 cambió la historia para siempre y también la del . Ni siquiera uno de los clubes más poderosos del mundo pudo decir que no se vio afectado por el coronavirus aunque también fue el año en el que recuperó el trono de LaLiga.

Los mejores momentos

Vuelve a reinar en

El Real Madrid consiguió conquistar LaLiga en la temporada 2019-2020. Los blancos ganaron 10 de los últimos 11 partidos del campeonato una vez que se reanudó y lograron quedarse con el título liguero y acabar con la hegemonía en la competición que viene viviendo el de Messi en la competición de la regularidad.

Los inconbustibles Ramos y Benzema

Tras la salida de Cristiano Ronaldo, los dos se han erigido en los dos grandes líderes del equipo y en los máximos goleadores. El francés peleó por primera vez en su carrera el pichichi a Messi y el central siempre resuelve los partidos más complicados. Sus goles claves para ganar LaLiga y sobrevivir en la Champions después de complicarse la clasificación en la fase de grupos. Viven una segunda juventud.

Dominio claro sobre el Barcelona

El Real Madrid conquistó los dos clásicos que se disputaron esta temporada y se puede decir que lo hizo hasta con cierta comodidad. En marzo venció por 2-0 en el Santiago Bernabéu y este curso se llevó el primer Clásico por 1-3 en el Camp Nou. Zidane tiene tomada la medida a los blaugranas y ya ni Messi es suficiente para doblegar a los merengues.

La Supercopa que rompió la sequía de títulos

El año empezó de forma inmejorable para el Real Madrid cuando aún éramos ajenos al coronavirus. Los pupilos de Zidane levantaron la Supercopa de que se disputó por primera vez en la historia en formato de final four y en Arabia Saudí. Los blancos llegaron a la final tras una espectacular goleada al en las semifinales y se impusieron en la final al Atlético de Madrid, donde les volvieron a sonreír los penaltis.

La mejor cantera de Europa

Tras más de un lustros y varias final four perdidas, el Real Madrid por fin consiguió ganar su primer título en la UEFA Youth League. El juvenil A se sobrepuso a la marcha de su entrenador Daniel Poyatos y tras la pandemia se llevó el torneo a las órdenes de Raúl González Blanco, que vivió su primer gran triunfo como entrenador. Sergio Arribas, Miguel Gutiérrez, Luis López, Sergio Santos, Morante, Pablo Román, Sintes o Salazar ya está en el radar de todos los aficionados madridistas.

Los peores momentos

Las pérdidas económicas por el coronavirus

El club no ha sido ajeno a la crisis económica. El club ha presupuestado unas pérdidas de 300 millones de euros por culpa del coronavirus, tuvo que hacer una rebaja salarial entre su plantilla y a cambio Florentino Pérez se comprometió a no hacer fichajes en el mercado de verano. Jugar a puerta cerrada está siendo uno de los grandes problemas del club aunque al menos ha aprovechado la ocasión para avanzar en las obras del nuevo Santiago Bernabéu.

De hecho, el club vendió a varios canteranos como Achraf, Reguión y Óscar Rodríguez para sanear las cuentas por casi 90 millones de euros y dio salida a dos jugadores que tenían de las fichas más altas de la plantilla como son Gareth Bale y James Rodríguez, que han emprendido nuevas aventuras en la Premier League

La decpeción en la

Por segunda temporada consecutiva el Real Madrid no fue capaz de superar los octavos de final de la Champions League. Los blancos cayeron antes de la pandemia por 1-2 ante el en el Santiago Bernabéu. En la vuelta ya en agosto y sin el sancionado capitán Sergio Ramos volvieron a caer en un partido marcado por los errores defensivos de Varane.

La Champions ha sido históricamente el torneo favorito de los merengues pero ya en el curso 2020-2021 han sufrido y sudado mucho para superar su grupo aunque finalmente lo hicieron como primeros de grupo y han tenido un sorteo "amable" para los octavos de final donde se verán las caras con la .

La se sigue resistiendo

El único título que se le ha resistido a Zinedine Zidane como entrenador. El Real Madrid sigue sin levantar el torneo del KO, un trofeo que no ganan desde 2014 y en la pasada edición cayeron ante la Real Sociedad de forma sorprendente en cuartos de final por 3-4. El formato a partido único no permite despistes como el que tuvieron los blancos en su propia casa.

Un verano sin fichajes y sin que arranque Hazard

El Real Madrid no cerró ni un fichaje y la única cara nueva ha sido la vuelta de Martin Odegaard, que no ha terminado de despuntar en sus primeros meses en el equipo. Además, Eden Hazard el fichaje estrella del pasado año ha vivido un 2020 catastrófico con más lesiones que goles y en el que sólo estuvo sano para jugar 14 partidos en todo el año y marcar un gol de penalti. Tampoco Jovic o Militao han mejorado sus prestaciones en su segunda temporada como merengues y la plantilla no ha sufrido la reestructuración que parece necesitar.

El ocaso de Marcelo

El brasileño ha sido durante casi una década el mejor lateral izquierdo del mundo pero parece que ha empezado su declive. Sus dos últimas temporadas no han sido buenas y en los últimos meses cada vez que juega el Real Madrid no gana y tiene muchos problemas defensivos. Ha desaparecido de las alineaciones de Zidane y Mendy le ha ganado la posición por completo.