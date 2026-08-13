Según informan los Ruhr Nachrichten, en la cúpula directiva del BVB ya no rige el principio de mayoría entre el entrenador, el director deportivo y el director gerente deportivo, sino la unanimidad absoluta.

Esto significa que en el BVB solo se da el primer paso en el mercado de fichajes por un jugador cuando ninguno de los integrantes del trío directivo tiene objeciones. Ese es actualmente el caso de Said El Mala, y también lo fue con las costosas incorporaciones de Konstantinos Karetsas (30 millones, KRC Genk) y Joane Gadou (20 millones, RB Salzburg).

En el caso de ese trío mencionado, Niko Kovac, Ole Book y Lars Ricken dieron el visto bueno. A partir de ahí, la operación fue en serio. Mientras que Karetsas y Gadou ya fueron presentados como nuevos fichajes, las negociaciones con el 1. FC Köln por El Mala podrían estar cerca de cerrarse con éxito.

El BVB estaría cerca de dar un golpe en el mercado con Said El Mala

Según Sky, en la ciudad de la catedral llegará en breve una oferta por escrito del Dortmund de 50 millones de euros más otros cinco millones en bonus. Es decir: el BVB cumplirá las altas exigencias del Effzeh por la estrella emergente alemana. El Express informó el miércoles de un acuerdo interno, según el cual el jefe del Köln, Thomas Kessler, le habría prometido a El Mala autorizar su salida en ese caso.

Así que perfectamente podría suceder que también el tercer jugador deseado, por el que todos los miembros de la dirección del Dortmund lograron ponerse de acuerdo este verano, emprenda el camino hacia la cuenca del Ruhr.

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El fiasco del fichaje de Yan Couto en el BVB como ejemplo de advertencia

La nueva condición básica para los grandes fichajes de este verano es también el resultado de uno de los malentendidos quizá más costosos de los últimos años. Porque, a diferencia de lo ocurrido con Gadou, Karetsas y El Mala, en el caso de Yan Couto en 2024 no hubo unanimidad absoluta. Mientras el entonces Nuri Sahin quería incorporar para su equipo al brasileño, con un perfil similar al del antes convincente Ian Maatsen en el otro costado, especialmente Ricken habría expresado grandes dudas sobre el traspaso.

El entonces director deportivo Sebastian Kehl actuó igualmente para cumplirle a Sahin su deseo. El desenlace es conocido: el BVB acordó una operación de cesión realmente escabrosa con el Manchester City, en cuyo marco se activó una obligación de compra de 25 millones de euros tras solo unas pocas apariciones. Antes, los aurinegros ya habían pagado una tarifa de cesión de cinco millones de euros.

Couto nunca pudo justificar esa suma desorbitada con sus actuaciones. En su primera temporada tuvo que lidiar con grandes problemas de adaptación, rindió mal en muchas ocasiones y en realidad no fue un factor en el juego del Dortmund. En su segunda campaña, con el cambio de sistema introducido por el nuevo entrenador Niko Kovac a una línea de tres, con Couto como carrilero derecho, la situación mejoró un poco.

Pero como su competidor Julian Ryerson firmó una temporada sobresaliente (18 asistencias en 42 partidos), Couto, pese a su mejora en el rendimiento, solo disputó 27 partidos oficiales y aun así sumó dos goles y tres asistencias.

Tras dos años sin éxito, Couto y el BVB pusieron fin por ahora a su etapa en común. El jugador de 24 años se marchó cedido al Como por una tarifa de tres millones de euros. Allí, Cesc Fàbregas tendría una gran consideración por Couto. Según informaciones coincidentes de los medios, la opción de compra negociada sería de 20 millones de euros. En caso de un traspaso definitivo, el Dortmund al menos limitaría al mínimo las pérdidas por Couto.

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