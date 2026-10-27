Un reportaje periodístico ensalzó este martes a un talento emergente "germano-marroquí" que ha acaparado las miradas en la Bundesliga de fútbol esta temporada.

Según el sitio "Foot Mercato", el inicio de temporada del Borussia Mönchengladbach fue muy accidentado: tras colocarse en el fondo de la clasificación de la Bundesliga, con seis derrotas consecutivas, el viernes el equipo dirigido por el entrenador Alexander Blessin consiguió su primera victoria ante el Stuttgart por 3-2, gracias a la brillante actuación de Wael Mohya.

El jugador de origen marroquí, de 17 años, marcó un gol y dio una asistencia a Shuto Machino, demostrando que el joven mediapunta es el jugador clave de su equipo. Con tres goles y una asistencia en ocho partidos disputados esta temporada, Wael consolida con tranquilidad su posición como jugador titular del equipo, y eso que solo tiene diecisiete años. Esta podría ser la temporada de su verdadero despegue.

El nuevo fenómeno de la Bundesliga

Wael Mohya se incorporó al Borussia Mönchengladbach a los ocho años; es un talento excepcional que cuenta con una madurez precoz notable. Gracias a sus altas cualidades técnicas, su bajo centro de gravedad, su excelente control del balón, su capacidad para usar ambos pies con habilidad y su asombrosa eficiencia, logró ganarse la admiración de todos en el club.

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Con 16 años, 9 meses y 28 días se convirtió, con todo merecimiento, en el jugador más joven en la historia del primer equipo del Borussia Mönchengladbach.

Tras haber sido un valioso suplente la temporada pasada (marcó dos goles y dio una asistencia en 17 partidos), ahora alcanza un nivel completamente nuevo.

El director deportivo Roland Virkus dijo: "Está desempeñando su papel como uno de los talentos emergentes más destacados del Borussia Mönchengladbach de la mejor manera posible. Tiene una gran ética, proviene de una familia maravillosa y, por supuesto, seguimos de cerca cómo gestiona esta situación. No nos preocupa. Es un ejemplo para todos los que vengan después de él, les muestra cómo mantener la humildad".

Mientras tanto, la dirección del club alemán busca ampliar su contrato, que expira en junio de 2028.

El gran cuarteto pugna por la joven promesa

Roland Virkus añadió: "Estamos en contacto con él, con sus padres y con su agente. Wael está completamente tranquilo y se siente, por así decirlo, como una joven promesa prometedora. Pero hay una cosa clara: no jugará toda su vida en el Borussia Mönchengladbach".

Y prosiguió: "Es inevitable obtener ingresos de los traspasos. Y eso no es lo que los aficionados siempre quieren oír".

En efecto, esta situación está empujando a muchos grandes clubes a mostrar interés por el jugador. Según la cadena "Sky Sport Alemania", el Bayern Múnich está especialmente interesado en él.

No obstante, la búsqueda del jugador no se limita al campeón vigente, ya que tanto el Borussia Dortmund como el Bayer Leverkusen y el Leipzig han mostrado interés por él.

Es poco probable que la operación se cierre este invierno, pero podría ser uno de los fichajes más destacados del próximo mercado de verano.

La selección alemana sub-21 también busca incorporar a Wael Mohya, mientras que la selección marroquí lleva varios meses intentando convencerlo. Mohya declaró en una entrevista con la revista "Kicker" el pasado marzo: "Sí, ha habido contactos, pero no puedo revelar más. Todavía no he tomado una decisión y me lo estoy tomando con calma".