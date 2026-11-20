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Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: hora de inicio

Bundesliga - Jornada 11 21 nov 2026 - 06:00

En la Bundesliga femenina, el Eintracht Frankfurt recibe al Hamburger SV. El duelo entre el tercer clasificado y el colista presenta, sobre el papel, una clara diferencia de nivel, pero en el fútbol, como es sabido, lo que cuenta es lo que sucede sobre el terreno de juego.

El Frankfurt llega a este partido con la confianza por las nubes. En su último encuentro, las de Hesse derrotaron a domicilio al RB Leipzig por 5-1, un resultado contundente que pone de manifiesto la calidad de su plantilla. Tercero en la tabla, el equipo se ha mantenido desde el principio entre los primeros puestos.

El Hamburger SV, por su parte, está inmerso en la lucha por evitar el descenso. Duodécimo en la tabla, el club ha cosechado resultados dispares últimamente: a la contundente victoria por 6-1 ante el Mainz 05 le siguió una derrota por 0-2 frente al Bayer Leverkusen. Le falta regularidad.

La dinámica favorece claramente a las locales. El Frankfurt ha ganado tres de sus últimos cinco partidos oficiales, mientras que el Hamburgo ha perdido sus dos encuentros más recientes de liga.

Los enfrentamientos directos más recientes también apuntan a la superioridad del Frankfurt. El HSV necesitará dar la sorpresa si quiere sumar puntos en este encuentro.

Aquí os contamos dónde ver el partido en directo y todos los detalles de la transmisión.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Eintracht Frankfurt y el Hamburger SV?

El Eintracht Frankfurt llega a este partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su actuación más reciente fue especialmente destacada: la victoria a domicilio por 5-1 ante el RB Leipzig supuso toda una declaración de intenciones. Antes había ganado 3-0 al VfB Stuttgart y empatado 1-1 con el Bayer Leverkusen. Solo la derrota por 1-3 ante el VfL Wolfsburgo empaña un balance por lo demás sólido.

El Hamburger SV acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. El 6-1 ante el Mainz 05 fue su triunfo más contundente en ese periodo. Sin embargo, después llegó la derrota ante el Bayer Leverkusen (0-2), y antes había perdido contra el 1. FC Colonia (1-3). El 4-4 frente al Union Berlín en liga demuestra que el HSV puede ser peligroso en ataque, aunque sigue siendo vulnerable en defensa.

Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: alineaciones

Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: estado de forma

Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: balance de enfrentamientos directos

Eintracht Frankfurt vs. Hamburger SV: clasificaciones