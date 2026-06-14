Egipto y Marruecos lideran un contundente comunicado de 13 federaciones contra el presidente de la UEFA

Trece federaciones de fútbol se han rebelado contra Aleksandar Čeferin, presidente de la Unión Europea de Fútbol, tras sus últimas declaraciones.

El funcionario criticó el aumento de 32 a 48 equipos en la Copa del Mundo, al considerar que algunos partidos han perdido importancia.

A través de sus sitios web oficiales, publicaron un comunicado conjunto para condenar dichas declaraciones. El texto señala: «Las federaciones de fútbol de Cabo Verde, Curazao, Uzbekistán, Congo, Haití, Argelia, Túnez, Marruecos, Egipto, Ghana, Senegal, Costa de Marfil y Sudáfrica, su profunda decepción y rechazo a las recientes declaraciones del presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, quien calificó algunos partidos de la Copa del Mundo ampliada de «poco interesantes».

Subrayan que ningún partido es irrelevante y que tal afirmación ignora los sacrificios y aspiraciones de jugadores, federaciones y aficiones.

Clasificarse para el Mundial es un logro histórico y un sueño para países como Cabo Verde, Curazao y Uzbekistán, y un regreso anhelado para Congo y Haití.

Insistieron en que el fútbol debe ser universal y que cada selección clasificada merece respeto, pues su presencia inspira a las nuevas generaciones, impulsa el desarrollo del deporte y fortalece el orgullo de sus comunidades.

Todas las selecciones clasificadas han ganado su plaza con mérito y merecen respeto, pues cada partido tiene un gran valor para millones de personas.

Los firmantes reiteraron su rechazo a las declaraciones del presidente de la UEFA y reafirmaron la necesidad de que el fútbol siga creciendo para crear oportunidades, inspirar a las nuevas generaciones y reforzar su verdadera naturaleza global.