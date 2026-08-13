Seis federaciones árabes de fútbol renovaron su apoyo al presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, en un paso que llega en medio de una crisis creciente dentro de la institución futbolística mundial, a raíz de un proyecto de inversión privado que provocó amplias objeciones y llevó a tres continentes a criticar la forma de gestión del presidente suizo y a exigir su marcha.

Los presidentes de las federaciones de Qatar, Marruecos, Egipto, Líbano, Sudán y Mauritania anunciaron este jueves su pleno apoyo a Infantino, que se prepara para disputar las elecciones a la presidencia de la FIFA previstas para el próximo mes de marzo, y ratificaron su confianza en su liderazgo y en su compromiso con el desarrollo del fútbol a nivel mundial.

Comunicado árabe unificado en apoyo a Infantino

Los presidentes de las seis federaciones afirmaron en un comunicado conjunto, publicado por la agencia "Reuters", que el fútbol árabe desempeña un papel importante en el acercamiento entre los pueblos y en el fortalecimiento de la cooperación entre las federaciones de la región, y subrayaron "su pleno apoyo a Infantino, así como la renovación de su confianza en su liderazgo y en su continuo compromiso con el desarrollo del fútbol en todo el mundo".

El paso adquiere una relevancia adicional, dado que cuatro de los seis firmantes ocupan también un puesto en el Consejo de la FIFA. Se trata de Hamad bin Jalifa Al Thani, Hani Abu Rida, Fouzi Lekjaa y Ahmed Yahya.

Los presidentes de las federaciones añadieron: "Valoramos enormemente los continuos esfuerzos de Infantino para desarrollar el fútbol a nivel mundial, ampliar las oportunidades para todas las regiones y reforzar el papel del juego a la hora de unir a los pueblos y a las sociedades".

Asimismo, expresaron su deseo de continuar la cooperación con el presidente de la FIFA para construir un futuro "más fuerte y más próspero para el fútbol mundial", ampliando las oportunidades y potenciando la contribución del fútbol árabe en el escenario internacional.

El proyecto de 4.200 millones de dólares que encendió la crisis

Este apoyo llega en un momento en el que Infantino afronta una de las mayores crisis de su etapa como presidente, tras las objeciones públicas de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), la Confederación Asiática y la Concacaf a un proyecto de inversión que tenía como objetivo reestructurar los derechos comerciales de algunas competiciones de la FIFA.

Infantino había propuesto separar los derechos comerciales del Mundial y vender una participación del 20% a inversores del sector privado, en un paso que habría permitido obtener cerca de 4.200 millones de dólares, antes de dar marcha atrás en el proyecto tras una amplia ola de críticas.

Algunas federaciones asiáticas habían mostrado su decepción cuando se dio a conocer el proyecto, en un momento en el que su postura parecía cercana a las objeciones de la UEFA sobre la forma en que se planteó la iniciativa.

El nuevo apoyo árabe confirma que las posturas de las federaciones nacionales no coinciden necesariamente con las de las confederaciones continentales, ya que cada federación nacional dispone de un voto en las elecciones.

Infantino necesitará 106 votos para alcanzar la mayoría simple si se enfrenta a un único rival. En cambio, si hay tres candidatos o más, tendrá que obtener una mayoría de dos tercios en la primera ronda, es decir, 141 votos, para asegurarse la victoria.