Egipto y Argentina... El tercer capítulo en la historia de los enfrentamientos entre Salah y Messi

Los aficionados al fútbol centran su atención en el esperado duelo entre Egipto y Argentina en los octavos de final del Mundial 2026, un partido excepcional no solo por su nivel técnico, sino porque enfrentará de nuevo a dos de las mayores estrellas del momento: el legendario Lionel Messi, capitán de los «bailarines del tango», y Mohamed Salah, decano de los «faraones».

Egipto, que por primera vez alcanza los octavos de final, se medirá al campeón en su prueba más dura.

Antes de este duelo repasamos los dos únicos enfrentamientos previos entre ambos.

El primero ocurrió en la fase de grupos de la Champions 2015-2016, con Salah en la Roma y Messi en el Barcelona.

El duelo en el Estadio Olímpico acabó 1-1 y ambos jugaron los 90 minutos.

En la vuelta, en el Camp Nou, el Barcelona ganó 6-1, pero Salah no jugó, así que el segundo duelo se retrasó cuatro años.

El siguiente duelo llegó en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones 2019: el Barcelona venció 3-0 al Liverpool y Messi marcó dos goles, uno de tiro libre que quedó entre los mejores de la competición.

Sin embargo, Salah se perdió la vuelta en Anfield por una lesión en la cabeza, ausentándose de una de las noches más famosas de la Liga de Campeones: la remontada 4-0 del Liverpool antes de conquistar su sexto título.

El duelo de octavos entre Egipto y Argentina será el tercer round, esta vez en la mayor vitrina del fútbol. donde la estrella egipcia buscará llevar a los «Faraones» a unos históricos cuartos de final, mientras Argentina defiende el título conquistado hace cuatro años en Catar.

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