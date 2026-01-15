Egipto vs. Nigeria, Tercer Lugar de la Copa Africana de Naciones: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Dos de los favoritos para el título, Egipto y Nigeria, deben conformarse con poner las manos en el tercer lugar del podio.

Salah contra Osimhen y Lookman: esta es la final para asignar el tercer lugar de la Copa Africana de Naciones 2025, tras las eliminaciones en semifinal de las selecciones de Hassan y Chelle a manos de Senegal (1-0) y Marruecos (en penaltis), respectivamente.

A continuación, toda la información sobre el partido por el tercer lugar entre Egipto y Nigeria, incluidas las relacionadas con el canal de televisión, formaciones y cobertura en streaming del partido.

Cómo ver Egipto vs Nigeria, Copa Africana de Naciones 2025: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, M+ Vamos 2 y M+ #Vamos Bar 2, mientras que en México se podrá seguir por Claro Sports y FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Claro Sports, con excepcion de Colombia, donde se podrá ver por Win Sports. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de beIN Sports y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Egipto vs Nigeria

Copa Africana de Naciones - Copa África de Naciones - Final Stade Mohamed V

El partido se disputa este sábado 17 de enero a las 17:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio de Mohammed V.

México: 10:00 horas

Argentina: 13:00 horas

Estados Unidos: 11:00 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Egypt contra Nigeria alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager H. Hassan Alineación probable Suplentes Manager E. Chelle

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

EGIPTO (4-3-1-2): Elshenawy; Hany, Ibrahim, Rabia, Fotouh; Attia, Abdelmaguid, Fathi; Ashour; Salah, Marmoush. Dt. Hassan.

NIGERIA (4-3-1-2): Nwabali; Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi; Onyeka, Ndidi, Iwobi; Lookman; Osimhen, Adams. Dt. Chelle.

Forma

Partidos entre los dos equipos

Los encuentros totales entre Egipto y Nigeria son 19: 6 victorias de los Faraones, 6 empates y 7 victorias de las Súper Águilas.