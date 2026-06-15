Egipto revive un recuerdo de Argelia frente a Bélgica

Egipto se adelantó con un gol de Emam Ashour en la primera parte, pero Romelu Lukaku empató nada más salir en la segunda.

Bélgica no perdía su debut mundialista desde 1986, con 5 victorias y 2 empates en sus últimos 7 estrenos. Sin embargo, los Diablos Rojos se marcharon al descanso por detrás en el marcador por segunda vez desde 1990 (tras ir perdiendo por un gol ante Argelia en 2014), lo que refleja la solidez defensiva de Egipto, según Stats Foot.

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Para Egipto es apenas la segunda vez que se adelanta en un Mundial (tras su ventaja sobre Arabia Saudí en 2018).

Los Faraones aún buscan su primer triunfo en ocho partidos (dos empates y cinco derrotas).

Egipto comparte el Grupo G con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.

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