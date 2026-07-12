Egipto evalúa organizar la Copa Africana de Naciones y aspira a acoger el Mundial

Hamada El-Sherbini, miembro de la junta directiva de la Federación Egipcia, ha anunciado que estudian presentar la candidatura para organizar la Copa Africana de Naciones 2028.

En una entrevista con Mega FM, el directivo explicó que el objetivo es seguir mejorando las infraestructuras deportivas para organizar eventos aún mayores en el futuro.

La ilusión generada por la participación de Egipto en el Mundial 2026 los anima a seguir trabajando.

Además, agradeció al presidente Abdel Fattah al-Sisi por el homenaje a la selección tras su histórica clasificación a dieciseisavos del Mundial, antes de caer ante Argentina en octavos.

«Este gesto ha conmovido a toda la delegación y nos impulsa a lograr aún más», añadió.

La Federación Egipcia quiere terminar el desarrollo de estadios e instalaciones para presentar candidaturas a grandes torneos.

“Queremos terminar el dossier de los estadios y luego presentar nuestra candidatura para el Mundial y la Copa Africana de Naciones. Ya hemos organizado la Copa Africana varias veces, así que el siguiente paso es optar a la edición de 2028”.

Finalmente, subrayó que Egipto tiene el potencial para organizar los mayores eventos deportivos.