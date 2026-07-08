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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Bart DHanis

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Egipto está furioso con un hombre y exige, en una denuncia oficial, que la FIFA actúe de inmediato

Egipto ha presentado una queja oficial ante la FIFA contra el árbitro François Letexier y pide su suspensión inmediata.

Letexier dirigió el martes el Argentina-Egipto (3-2), que los africanos dominaron 0-2 pero perdieron tras la remontada de Lionel Scaloni.

Egipto alega que el árbitro perjudicó al equipo: Mohamed Salah fue objeto de un penalti no pitado.

Además, el VAR anuló un gol sin justificación y se mostraron tarjetas sorpresivas.

Varios medios internacionales confirman la denuncia, presentada por el presidente de la EFA, Hany Abo Rida.

Piden una investigación completa, una explicación y la expulsión de Letexier y su equipo del torneo.

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