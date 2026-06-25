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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Egipto, al 100 %... Se revelan las posibilidades de todas las selecciones de pasar la fase de grupos del Mundial

Egipto vs Irán
Egipto
Irán
World Cup
Algeria vs Austria
Algeria
Austria
Senegal vs Irak
Senegal
Irak
Cabo Verde vs Arabia Saudí
Cabo Verde
Arabia Saudí
Túnez vs Holanda
Túnez
Holanda
Noruega vs Francia
Noruega
Francia
Ecuador vs Alemania
Ecuador
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Jordania vs Argentina
Jordania
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Colombia vs Portugal
Colombia
Portugal
Panamá vs Inglaterra
Panamá
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Senegal
Irak
Canadá
Cabo Verde
Arabia Saudí
Túnez
Países Bajos
Noruega
Francia
Ecuador
Alemania
Jordania
Argentina
Colombia
Portugal
Panamá
Inglaterra

Previsiones antes de que termine la tercera jornada

Algunas selecciones ya están en los dieciseisavos del Mundial 2026, mientras que otras aún deben luchar en la tercera jornada para avanzar.

Ya están clasificados México, Sudáfrica, Suiza, Canadá, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Marruecos, Estados Unidos, Alemania, Francia, Noruega, Argentina y Colombia.

Ya están eliminadas la República Checa, Catar, Haití, Turquía, Túnez, Jordania y Panamá.

Pasan los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.

Según datos de Opta, recogidos por Foot Mercato, estos son los porcentajes de las selecciones que aún luchan por avanzar:

- Grupo A: Corea del Sur, 87,76 %

- Grupo 3: Escocia, 24,86 %

- Grupo 4: Australia (93,36 %) y Paraguay (88,08 %)

- Grupo 5: Costa de Marfil, 93,29 %; Ecuador, 18,15 %; Curazao, 17,58 %

- Grupo 6: Países Bajos y Japón, 100 %; Suecia, 91,50 %

- Grupo VII: Egipto 100 %, Bélgica 91,96 %, Irán 56,61 %, Nueva Zelanda 7,99 %

- Grupo 8: España 100 %, Cabo Verde 66,72 %, Uruguay 38,19 %, Arabia Saudí 33,27 %

- Grupo 9: Senegal 72,18 % e Irak 1,12 %.

- Grupo 10: Austria 97,15 % y Argelia 82,09 %

- Grupo XI: Portugal 100 %, República Democrática del Congo 41,59 %, Uzbekistán 1,68 %

- Grupo XII: Inglaterra 100 %, Ghana 100 % y Croacia 94,86 %.

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