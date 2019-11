Efraín Juárez: “Noruega, más vista en Europa que la Liga MX”

El defensor mexicano aseguró que ven más el torneo de Noruega por el desarrollo que ha tenido.

Efraín Juárez, zaguero mexicano que forma parte del Valerenga de la Primera División de Noruega aseguró que en el Viejo Continente hay mucha más atención a la Eliteserien que la , toda vez que ha logrado impulsar diferentes personajes a principales ligas.

“Es un futbol que no es la mejor liga, es la realidad, pero sí te puedo decir que la liga noruega la ven más en todo Europa que la liga mexicana, no quiero sonar mal, es la realidad. el técnico del el año pasado dirigía a un equipo de Noruega, el goleador de la el año pasado jugaba en Noruega, nuestro club acaba de vender jugadores que están en Champions League, tenían ofertas importantes”, mencionó en entrevista con Goal.

Juárez entiende el nivel del futbol de Noruega, sin embargo, hay mayores facilidades para los clubes que buscan encontrar nuevos refuerzos para sus plantillas.

“Como liga no es potente, no es la mejor, eso lo tenemos claro. A nivel Europa es una liga que se ve mucho. Es muchísimo más fácil ‘scoutear’ o ver jugadores en este tipo de ligas. Hasta que no estás aquí no te das cuenta de que es una liga importante para tener proyección hacia Europa. Muchos mexicanos, o tenemos el concepto que si no vas a una liga o un equipo importante no estás haciendo bien las cosas, venir a Europa no sólo es la Premier o la ”, señaló.

It's not the team with the best players that Win.

It's the players with the best team that Wins

Tomorrow start the season! 💪🏼 @ValerengaOslo

Kom igjen Enga ⚪️🔵🇳🇴 pic.twitter.com/3asrVvZd6E — Efraín Juárez (@efrajuarez) 29 de marzo de 2019

Juárez, que pasó por el de , de , en la , así como en Pumas, América y , aseguró que tenía una diferente impresión antes de llegar a Oslo.

“Mi perspectiva cambia. Es una liga que es competitiva, si haces bien las cosas puedes crecer. Cuando dices Europa, no tiene que ser a fuerza las mejores ligas, no quiere decir que no estés compitiendo como en otras ligas”, dijo.

En el mismo sentido, el futbolista campeón del mundo con en el Mundial Sub 17 del 2005 explicó. “Nosotros tenemos un problema en México, no sé si es un problema o es algo positivo, un jugador mexicano que vaya al extranjero, mexicanos, nosotros los mexicanos que hemos salido al extranjero siempre hemos ido a Ligas importantes, a equipos importantes. La perspectiva es que si no juegas en una Liga importante o un equipo importante ya no importa, no vale, es una perspectiva que nosotros mismos hacemos. Toda la gente, todos los mexicanos en Europa hemos estado en ligas importantes. Nosotros los mexicanos estamos acostumbrados a eso, creemos que ninguna Liga es válida”.

The most important thing is to enjoy your life!

To be HAPPY it’s all that matters @DeyverVegaCR @ValerengaOslo pic.twitter.com/BqNVDRjfJn — Efraín Juárez (@efrajuarez) 10 de noviembre de 2019

Incluso mandó un mensaje sobre lo que implicaría para cualquier mexicano militar en ligas con condiciones como la nórdica. “Puede ser un paso importante previo para ir a los clubes importantes, soy un creyente que si te adaptas a este tipo de futbol, pasas dos años aquí, te adaptas, puedes jugar en cualquier parte del mundo. Estas ligas, o este tipo de pasos previos pueden ser importantes para el crecimiento del futbolista mexicano que no necesariamente tiene que ir a un equipo Top. Es importante, pero no es el número ni cerca de lo que podemos compararlo con los argentinos, brasileños, uruguayos”.

Desde su llegada al Valerenga, Juárez ha disputado 20 partidos entre Liga y Copa, en los que ha marcado cuatro goles en 1,571 minutos de participación.