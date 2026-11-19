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Frank Lampard ha advertido a sus jugadores del Coventry City de que este fin de semana deben esperar a un Crystal Palace revitalizado, con una cara nueva en el banquillo. El técnico del Coventry señaló la posibilidad de un cambio táctico antes de recibir a Thomas Frank en el Coventry Building Society Arena.

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Incertidumbre táctica en el CBS Arena

Lampard afronta un reto singular este sábado, cuando su Coventry City reciba al Crystal Palace en un importante partido de la Premier League. La llegada de Frank a Selhurst Park marca la previa del encuentro, y Lampard cree que podría provocar una reacción inmediata en la plantilla visitante. El parón de selecciones ha dado al nuevo técnico del Crystal Palace tiempo para implantar sus ideas, por lo que Lampard admitió que preparar este partido se ha convertido en una tarea difícil para su cuerpo técnico.

En declaraciones a los medios antes del encuentro, Lampard reconoció el impacto psicológico que puede tener un cambio de entrenador en un equipo que atraviesa dificultades. «En general, esperas cierta reacción y energía con un nuevo entrenador. Espero que él [Thomas Frank] les aporte cosas a medida que avance, porque es un muy buen técnico», afirmó Lampard, según informó BBC Sport.

También explicó lo difícil que resulta analizar a un equipo con un entrenador recién llegado. Señaló que prever qué hará el Crystal Palace es «una cuestión de conjeturas», porque dependerá del tiempo que haya tenido Frank para introducir cambios.

Estado de los lesionados y cambios en la plantilla

Al margen del pulso táctico, Lampard ofreció un amplio repaso al estado físico de la plantilla del Coventry tras el reciente parón de selecciones. El estado del defensa Bobby Thomas y del centrocampista Caleb Yirenkyi sigue siendo una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico. Ambos serán evaluados a última hora antes del fin de semana.

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También hubo novedades dispares sobre los jugadores que llevan más tiempo de baja. Haji Wright «progresa bien» en su recuperación, mientras que Josh Eccles sigue sin estar disponible debido a lo que Lampard describió como «una pequeña complicación en el tobillo». Por su parte, Aurele Amenda ha vuelto a entrenarse de forma individual sobre el césped.

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Lampard indicó que el defensa podría volver a disputar minutos en las próximas dos o tres semanas si su rehabilitación continúa sin nuevos contratiempos, lo que supondría un refuerzo muy necesario para las opciones defensivas del equipo.

Mirar atrás y seguir adelante

Al recordar el periodo anterior al parón, Lampard mantuvo que su equipo salió perjudicado en la reciente derrota ante el Everton. El exentrenador del Chelsea expresó su frustración por el arbitraje de aquel partido, que, a su juicio, le costó a su equipo puntos valiosos a domicilio.

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«En mi opinión, perdimos ese partido por las decisiones arbitrales. El árbitro tomó decisiones erróneas en nuestra contra. Agradezco que después fueran sinceros, pero eso no nos ayuda. Jugar fuera de casa no es fácil, pero creo que merecíamos sacar algo. Tenemos que seguir adelante. Estas cosas pasan en el fútbol, así que debemos mantenernos positivos», explicó.

Con el mercado de fichajes de enero cada vez más cerca, Lampard insistió en que sigue centrado en los jugadores que tiene actualmente a su disposición y no en posibles incorporaciones. Aunque admitió que tiene en cuenta el próximo mercado, dejó claro que los fichajes no son la máxima prioridad en este momento.