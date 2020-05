Efecto coronavirus: un repaso por los nuevos festejos de gol, adaptados al distanciamiento

Volvió el fútbol en y en la se posaron los ojos de millones de apasionados que esperan expectantes la reanudación en sus respectivos países. Pero una particularidad, sin dudas, fueron los distintos festejos de los jugadores, quienes optaron- o mejor dicho, les pidieron- por no tener contacto físico, algo realmente extraño si se considera que en el juego mismo el roce fue inevitable.

El abanderado, figura y goleador de la jornada fue sin lugar a dudas Erling Braut Haaland, quien fue el encargado de convertir el primero de todos los goles de este regreso del fútbol, un hecho que seguramente quedará en la historia a futuro.

Desde un saludo "codo a codo" hasta un simple pulgar arriba, hubo para todos los gustos y aquí recopilamos varios. Sin embargo, el brasileño Matheus Cunha no pudo resistirse tras anotar un verdero golazo para el , en su visita a .

Matheus Cunha with the best goal of the day 100%

pic.twitter.com/kI3ggHcKw3