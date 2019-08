Edwin Portillo sobre su plantel: “Me parecía que menospreciaron a Sonsonate”

El técnico de Metapán fue duro con sus jugadores, a quienes les recalcó la obligación de ganar en casa.

Sonsonate sacó oro en su visita al estadio Calero Suárez, pero esto no cayó en gracia al técnico de Isidro Metapán, Edwin Portillo, quien reprochó la actitud de sus jugadores en ese partido.

Sobre el desempeño del Metapán ante el Sonsonate el técnico fue sincero: “Hemos platicado en el camerino con los jugadores y les he dicho que no me ha gustado lo que miré en la cancha. Se está repitiendo lo que hicimos en el torneo anterior”.

Ahondó más en el tema: “Me parecía que menospreciaron a Sonsonate, les dije eso por la poca actitud que mostraron algunos jugadores”.